"Destiny 2: Au-delà de la lumière" est sombre, glacial et plutôt cool

« Destiny 2 » s’aventure littéralement dans les ténèbres au-delà de la lumière. Le DLC annuel du même nom offre des morceaux de contenu mystérieux et une refonte plutôt sombre de l’ensemble de la conception du jeu. En tant que joueur de Day One, je dois dire: je n’ai jamais été aussi enthousiasmé par une extension.

Menaçant, sombre et froid: « Destiny 2 » n’a jamais semblé aussi sombre que « Beyond the Light ». Dans le DLC actuel, les Gardiens s’éloignent de la lumière, de la ferme croyance en le voyageur, ce dieu de la machine, et de l’idée que tout ce qu’il fait est bon et juste.

« Destiny 2 » après « Beyond the Light »: sombre et menaçant.

L’écran de démarrage me le rend déjà clair: là où auparavant un fond clair dans des tons gris doux m’attendait, tout est maintenant en anthracite riche. De même dans le menu des personnages: ma tueuse est moins bien éclairée, des ombres tombent sur son visage.

Cela correspond à la nouvelle zone, la lune de Jupiter Europa. C’est un désert de glace pure, a probablement aussi son vrai -220 degrés Celsius dans le jeu. Il n’y a ni soleil ni lumière là-bas, seulement l’obscurité. Mais cela signifie espoir à partir de maintenant.

Plus de défis et d’adversaires puissants

Variks est de retour – plein de remords pour la mort de Cayde-6 dont il faisait partie. Peux-tu lui pardonner

Dès le début de la nouvelle campagne, je dois sauver mon vieil ami Variks, qui est sur le point d’être tué par un groupe de soldats tombés sans scrupules. Ils sont des partisans de la Maison de la Rédemption et de son chef Eramis, qui utilise les ténèbres et son pouvoir, la stase. Eramis veut anéantir le voyageur – nous, les Gardiens, voulons éviter cela bien sûr. Mais nous n’allons pas très loin avec le don de la lumière.

Je remarque immédiatement à quel point la situation est grave: il y a beaucoup plus d’ennemis que d’habitude sur le terrain – y compris des adversaires beaucoup plus puissants. Il est difficile de les combattre globalement. Si je n’avais pas mon arme de poing bien-aimée as de pique avec moi, je regarderais probablement dans le canon.

Mais: Le jeu est à nouveau plus amusant. À la fin de la saison dernière, j’étais complètement maîtrisé, il n’y avait pratiquement plus d’activité. Maintenant, soudainement, je suis de nouveau confronté à des adversaires puissants – et cela me fait du bien.

Moins de destinations, plus de travail à niveau

Un peu maigre ce que l’on peut voir sur le menu. Et jusqu’à ce que vous ayez terminé la campagne, il n’y a pas de défis avec un bon butin pour vous.

Après la mission, je vois ma carte avec toutes les destinations pour la première fois. Bungie a beaucoup aspiré et a poussé beaucoup de contenu dans le soi-disant coffre-fort de contenu Destiny. Tout semble réduit, presque vide. Et beaucoup moins de plaques dorées s’allument.

Raid « Crypte de pierre profonde » Le nouveau raid, le « Tiefsteinkrypta », sera mis en ligne le 21 novembre 2020. Mon clan et moi allons essayer de le casser directement.

Cela signifie: les défis ont disparu. Il n’y a aucun moyen d’obtenir Top Lot jusqu’à la fin de la campagne – et Mighty Loot est également devenu rare. Cela semble prévu, Bungie ne veut probablement pas que nous arrivions trop rapidement au softcap (1200) ou même hardcap (1250). Je pense que c’est bien, car cela réduit la pression sur la communauté pour qu’elle atteigne le niveau maximum (1260) le plus rapidement possible. Au lieu de cela, vous pouvez aborder l’histoire de la campagne de manière un peu plus détendue.

De nouveaux (anciens) amis et un nouveau pouvoir

Je dois progressivement régler mon éclat de stase avec ces cristaux sur la ziggourat afin d’atteindre le nouveau focus.

« Au-delà de la lumière » met en avant quelques vieilles connaissances. Variks, le Stranger Exo, Uldren Sov, Eris Morn et le Vagabond – tous des personnages que je connais déjà et que j’aime plus ou moins. Vous m’aidez à affronter avec succès la menace Eramis. La lumière n’est pas assez forte pour les combattre et les ténèbres. Je dois combattre le feu par le feu, l’obscurité par l’obscurité. J’obtiens aussi un éclat qui me donne accès à la stase, le pouvoir des ténèbres. Plus j’avance dans la campagne, plus le Stranger Exo peut améliorer mon fragment.

Pour ce faire, je dois me rendre dans une mystérieuse ziggourat dans leur camp dans l’au-delà, où je joins mes éclats à l’obscurité. Ensuite, je joue une mission dans laquelle je peux beaucoup jouer avec la stase – pour m’habituer à la nouvelle orientation, bien sûr. À la fin de la campagne, je l’ai eu.

Soudain, je me fige – et je peux utiliser la stase moi-même pour combattre mes adversaires aussi froids que la glace.

Stasis est assez amusant. En tant que chasseur, je lance une tempête de gel sur mes adversaires. Il les gèle et leur fait du mal tout seul. Ma grenade crée un mur de protection, mais elle nuit également à mes adversaires s’ils passent à travers. Et au lieu de couteaux, je lance des cristaux de glace qui gèlent mes adversaires. Dans le vrai sens du terme: vraiment cool!

Les trous dans l’intrigue se referment lentement

Qu’est-ce qu’Eris Morn et le vagabond ont à voir l’un avec l’autre? Parlez-leur lors de votre visite et ils vous expliqueront plus en détail l’histoire petit à petit.

Mais « Beyond the Light » n’apporte pas seulement de nouveaux jouets de gameplay, le DLC fait enfin avancer l’histoire. Ce n’est pas un secret: quelques mois avant la sortie de « Destiny » en 2014, les développeurs et les auteurs ont dû réécrire complètement l’histoire. Mais parce qu’ils ne voulaient pas que leurs années de travail finissent à la poubelle, ils ont par la suite mis à mal certaines de leurs idées originales. Cela a abouti à la courtepointe en patchwork déchirée que l’histoire est actuellement: opaque, erratique, emmêlée et avec de nombreuses extrémités libres.

Ils sont maintenant lentement réunis à nouveau. Avec le nouveau camion, la campagne apporte plus de structure à l’histoire globale. On dirait qu’un peu plus de lumière entre dans l’obscurité – même si nous profitons actuellement de l’obscurité.

Temps de chargement plus courts, meilleurs graphismes

Oh, toujours là? J’ai tourné exactement ces foules à ce moment-là en 2014 dans « Destiny » d’innombrables fois.

Ma bonne première impression du nouveau « Destiny 2 » est renforcée tout au long du jeu. Les temps de chargement, par exemple, sont nettement plus courts qu’avant le DLC. Parfois, je suis resté en orbite sur la PS4 pendant un temps misérable. J’étais réticent à voler vers la tour, le centre social, car cela prenait plusieurs minutes. Et les scènes coupées ont donné lieu à de très longs écrans de transition noirs, c’est pourquoi de nombreux joueurs les ont simplement ignorés. Tout cela a maintenant changé pour le mieux. Les temps de chargement devraient être encore plus courts sur la PS5.

Les joueurs du premier jour comme moi remarquent en particulier à quel point les graphismes se sont améliorés lorsque nous nous retrouvons dans le cosmodrome – l’endroit où le voyage en tant que Guardian a commencé en 2014. À l’époque, « Destiny » était un chef-d’œuvre graphique et, avec des coûts de production de 500 millions de dollars américains, le jeu le plus cher au monde. De nos jours, toutes les textures sont beaucoup plus fines, plus réalistes et plus claires. Le contraste est plus riche, les effets d’éclairage semblent plus naturels et les couleurs sont plus fortes. La même chose s’applique ici: cela devrait être beaucoup, beaucoup mieux sur la PS5.

Sinon, peu de choses ont changé dans le cosmodrome. La carte est presque exactement la même que dans « Destiny », même les foules sont toujours aux mêmes endroits. Il vient une agréable nostalgie.

Petits changements notables dans le gameplay

Toujours la meilleure arme de mon monde: Ace of Spades avec l’amélioration des dégâts de Memento Mori fait même des boss un problème.

Aussi en termes de gameplay, « Beyond the Light » ne semble pas avoir trop changé en dehors des nouvelles forces de stase. Les sphères rendent un peu plus de super-énergie, mais l’équilibre de l’arme n’est pas sensiblement différent. Les fusils et les épées automatiques sont tout aussi efficaces qu’ils l’étaient la saison dernière. Mes armes préférées sont l’as de pique (arme de poing) et l’anarchie (lance-grenades lourds) plus fortes que jamais. Malheureusement, les deux ne peuvent plus être gagnés ou achetés tant que le contenu correspondant n’est pas extrait du coffre-fort.

Je n’ai donc pas à changer ma charge, du moins en ce qui concerne les armes exotiques. Mais je suis toujours enthousiasmé par les nouvelles armes légendaires. Pour le moment, je ne vois pas comment trouver des remplacements pour mes armes préférées, mais je garde espoir. Jusqu’à présent, « Beyond Light » a tout fait correctement.