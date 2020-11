Une sorcière non binaire organise un «  mariage-a-thon  » queer au Texas

Cinq couples queer ont été mariés par la sorcière non binaire Raynie Castaneda. (thatficklewitch / Instagram)

Une sorcière non binaire a exécuté un «mariage-a-thon» queer au Texas pour protester contre la juge de la Cour suprême Amy Coney Barrett.

Raynie Castaneda, connue à The Fickle Witch, se spécialise dans «les lectures de divination de toutes sortes, plus particulièrement le tarot, le pendule et la rune» et est également un «influenceur sorcier et un orateur public païen de force pure».

Dimanche 16 novembre, Castaneda a décidé de manifester à Tyler, au Texas, «en réponse directe» à la confirmation de Barrett, dont la nomination a suscité des craintes pour l’avenir de l’égalité du mariage, et qu’ils appellent «Angry Conehead Baguette» .

Ils ont écrit sur Instagram: «Je suis The Fickle Witch, et je suis LÉGALEMENT capable de célébrer des mariages. C’est gratuit.

«Venez avec votre partenaire, apportez votre licence de mariage, je vais vous épouser et la signer. Nous allons nous embrasser, peut-être danser un peu.

Ils ont ajouté qu’il y aurait des gâteaux et des petits gâteaux au «marriage-a-thon» queer, offert par une entreprise locale.

Castaneda a dit CBS19: « Je veux vraiment remplir Tyler de joie et d’une compréhension mutuelle de l’amour et de la façon dont nous sommes tous humains – il n’y a pas de mauvais amour. »

Au total, 30 personnes ont assisté à la cérémonie et cinq couples queer se sont mariés. Ils ont dit: «C’est une manifestation pacifique et aimante en réponse à [Barrett’s confirmation].

«Il dit que vous ne pouvez pas interdire l’amour. Vous ne pouvez pas abroger, révoquer l’amour. Vous pouvez dire toute la journée que vous allez le faire, mais à la fin de la journée, les personnes LGBTQ existeront toujours, et elles continueront à aimer, que vous l’approuviez ou non.

Jenna Rose, une femme trans qui a épousé sa fiancée lors du mariage de masse, a ajouté: «Nous ne savons pas si nous pouvons attendre une autre année car, à ce moment-là, nous ne pourrons peut-être pas nous marier.

«Si quelque chose arrive à l’un de nous, nous ne pouvons pas prendre de décisions sur sa vie… que va-t-il se passer avec notre enfant si nous ne pouvons pas nous marier?»

Après la cérémonie, Castaneda a écrit sur les réseaux sociaux: «C’était une belle journée pour l’amour.

«Merci à chaque personne qui est venue célébrer avec nous. Merci à tous ceux qui sont venus nous aider avec des ballons, des banderoles, des pancartes et leur incroyable présence… Merci à tous les couples extraordinaires qui m’ont fait confiance pour les épouser.

Ils ont ajouté que le groupe était confronté à une certaine homophobie lors des mariages.

«Nous avons eu un groupe de personnes qui roulaient constamment à vélo, faisant le tour de la place avec la prière, etc.», ont-ils dit.

«Et à ces personnes que je demande sérieusement, cela fait des CENTAINES de MILLIERS d’années. Vous n’avez jamais pu «prier les homosexuels». L’AMOUR est tellement plus facile.

La juge de la Cour suprême, Amy Coney Barrett, a prêté serment à la fin du mois d’octobre, donnant à la cour une forte majorité conservatrice 6-3.

Beaucoup ont exprimé leurs craintes que ce basculement ne mette en péril des décennies de droits LGBT +, y compris le mariage homosexuel.

Les juges Clarence Thomas et Samuel Alito ont déjà déclaré qu’Obergefell v Hodges, la décision qui faisait de l’égalité du mariage la loi du pays, devait être «corrigée».