My Chemical Romance pourrait préparer une nouvelle musique | 45S

Quand Ma romance chimique ont annoncé leur retour, il y a presque 1 an, on pensait que ce ne serait que des retrouvailles pour se souvenir de leurs anciens succès et l’idée de sortir de la nouvelle musique semblait très loin, jusqu’à présent.

Gerard Way, Le fondateur, chanteur et leader du groupe originaire du New Jersey a fait allusion à ce qui pourrait être un nouveau disque pour le groupe. Il y a quelques jours, le musicien a mis en ligne une photo sur Instagram de ce qui pourrait être le nouvel art d’un disque.

Comme il est bien connu, Ma romance chimique n’a pas sorti de musique depuis 2013 avec l’EP Armes conventionnelles et ces retrouvailles pourraient être une excellente occasion de publier du nouveau matériel. Seul le temps dira. Attendre.