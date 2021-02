Rencontrez le casting de Neglect, je prends soin de vous: le film Furor sur Netflix

1



Rosamund Pike comme Marla Grayson



deux



Dianne Wiest comme Jennifer Peterson



Prix ​​en vedette: 2 Oscars de la meilleure actrice dans un second rôle (Hannah et ses soeurs et Bullets sur Broadway 1994).

Œuvres en vedette: Little Man Tate, Hannah et ses sœurs, balles sur Broadway, Rabbit Hole.

3



Isiah Whitlock Jr. en tant que juge Lomax



Œuvres présentées: The Wire, Da 5 Bloods, Goodfellas, 1408, l’homme le plus en colère de Brooklyn.

4



Chris Messina comme Dean Ericson



Âge:



46

Nationalité:



NOUS

Œuvres présentées:



Vicky Cristina Barcelona, ​​Argo, The Mindy project, Julie & Julia, Away We Go, Ruby Sparks, Celeste et Jesse Forever et You’ve Got Mail.

Prix ​​en vedette:



Prix ​​CinEuphoria du meilleur second rôle masculin pour Away We Go en 2011.

Abonnés sur Instagram:



Il n’a pas.