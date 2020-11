« Shoot For The Stars Aim For The Moon » de Pop Smoke franchit une nouvelle étape des ventes

L’album posthume de Pop Smoke continue d’être un énorme succès parmi les fans.

Lorsque Pop Smoke est décédé plus tôt cette année, les fans ont été dévastés car cela signalait la perte d’un artiste qui avait encore tant à donner. En tant que pionnier du mouvement de forage de Brooklyn, Pop Smoke était aimé de sa ville et il était tout aussi aimé des fans de hip-hop qui commençaient tout juste à puiser dans son son. Avant sa mort, Pop Smoke travaillait à élargir son son et avait beaucoup de chansons inédites dans le tuck. Ses efforts ont abouti à son album posthume Tirez pour les étoiles, visez la lune, et aux yeux de beaucoup, c’est le meilleur album à sortir cette année. La qualité de l’album s’est certainement reflétée dans ses performances de vente, car le projet a toujours été dans le Top 5 du Billboard Top 200. En fait, selon Chart Data, l’album vient de franchir une étape importante car il est maintenant le deuxième projet le plus vendu de l’année. Il a récemment dépassé celui de The Weeknd Après des heures pour recevoir ce titre, et maintenant, seulement Lil Baby Mon tour empêche l’album de prendre la première place. Bien que les ventes d’albums ne soient pas le summum de la qualité d’un album, il est clair que les auditeurs de musique ont compris à quel point Pop Smoke était et continuera d’être. . Pascal Le Segretain /