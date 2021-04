Apple TV 4K: malgré l’intérieur, le retour de la molette cliquable pour contrôler est la révolution

Apple vient de présenter votre Apple TV 4K de nouvelle génération, une mise à niveau matérielle majeure par rapport à son modèle précédent. Cette nouvelle génération possède l’Apple A12 Bionic, le processeur de l’iPhone XS, XS Max et XR.

La nouvelle Apple TV 4K est également dotée de nouvelles fonctionnalités importantes au niveau logiciel, comme celle de être capable de capturer des informations sur l’environnement en se connectant à notre iPhone, afin d’ajuster la balance des blancs et la couleur en fonction de celle-ci, entre autres nouveautés.

Une mise à jour matérielle majeure et un contrôleur repensé

La nouvelle Apple TV 4K a un nouveau processeur et une commande renouvelée. Dans ce cas, la conception dudit contrôleur change profondément, avec un nouveau pavé tactile (molette cliquable) qui a maintenant le bouton pour invoquer Siri sur le côté droit. Quant à l’apparence de l’Apple TV elle-même, elle est toujours similaire à celle de la génération précédente: noir et compact.

Apple TV 4K passe d’Apple A10X à Apple A12, son meilleur processeur en 2019

Cependant, le changement le plus pertinent vient en interne, avec l’Apple A12 Bionic, un processeur utilisé dans l’iPhone il y a deux générations. L’Apple TV 4K lit la vidéo en HDR Dolby Vision à 60 FPS, un format qui a été introduit dans l’enregistrement vidéo de l’iPhone 12.

En plus de la lecture depuis le téléviseur, l’Apple TV 4K est compatible avec le streaming depuis l’iPhone via AirPlay, en Dolby Vision et avec calibrage automatique collectant des données directement depuis l’iPhone. Grâce aux propres capteurs du téléphone, les informations sont envoyées à l’Apple TV, afin d’ajuster la balance des couleurs sans avoir à configurer le téléviseur manuellement.

Le contrôle de la nouvelle Apple TV 4K a été complètement renouvelé, avec une nouvelle molette tactile avec laquelle nous pouvons nous déplacer à travers l’interface

La nouvelle télécommande Siri, commande de cet appareil, dispose d’un bouton latéral pour appeler l’assistant Apple, ainsi qu’un nouveau pavé tactile pour se déplacer dans l’interface. Pour le reste, nous avons des boutons de volume, allumer et éteindre l’appareil, silence et lecture pause / lecture, entre autres.

AppleOS continue de donner vie à cet appareil, Le système d’exploitation d’Apple pour les téléviseurs. Il a une intégration spéciale avec ses propres services tels que Apple Music, Apple Fitness +, Apple Arcade et autres.

La nouvelle Apple TV 4K sera disponible à partir de mai au prix de 199 euros pour sa version 32 Go et 219 euros pour la version 64 Go.

Plus d’informations | Manzana