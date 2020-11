Écoutez le rover Mars Perseverance vrombir alors qu’il se dirige vers la planète rouge

Le prochain rover Mars de la NASA ne se tait pas pendant son long voyage vers la planète rouge.

Un microphone à bord du Persévérance du rover Mars 2020 , qui a été lancé le 30 juillet et qui arrivera le 18 février 2021, a capturé le vrombissement émis par la «pompe à fluide de rejet de chaleur» du robot de la taille d’une voiture, révèle un fichier audio de la NASA récemment publié.

Ce microphone a été installé pour enregistrer les sons d’entrée, de descente et d’atterrissage de Perseverance (EDL), le « sept minutes de terreur « séquence qui se terminera par une grue de ciel propulsée par une fusée abaissant le rover à la surface martienne sur des câbles. L’équipe de Mars 2020 a allumé le micro le 19 octobre pour déterminer si elle et un système de caméra associé fonctionnent correctement, capturant le vrombissement son dans le processus.

En photos: la mission du rover Mars Perseverance de la NASA sur la planète rouge

Ce son n’a pas traversé le vide de l’espace; les ondes sonores ont besoin d’un moyen par lequel se propager. Dans ce cas, les ondes ont traversé le corps de Perseverance, provoquant des vibrations mécaniques enregistrées par le microphone.

« Avec mes excuses à la personne qui a inventé le slogan » Alien « , je suppose que vous pourriez dire que dans l’espace, personne ne pourra peut-être vous entendre crier, mais ils peuvent entendre votre pompe à fluide de rejet de chaleur, » Dave Gruel, l’ingénieur en chef du sous-système caméra et microphone EDL de Mars 2020, dit dans un communiqué mercredi (18 novembre).

«Aussi génial que soit de capter un peu d’audio sur les opérations des vaisseaux spatiaux en vol, le fichier son a une signification plus importante», a ajouté Gruel. « Cela signifie que notre système fonctionne et est prêt à essayer d’enregistrer une partie du son et de la fureur d’un atterrissage sur Mars. »

La pompe à fluide de rejet de chaleur fait partie du système thermique de Perseverance, qui maintiendra le rover et ses instruments au chaud sur Mars en faisant circuler la chaleur générée par la batterie nucléaire de la mission, ont déclaré des responsables de la NASA dans le communiqué.

Perseverance explorera le fond du cratère Jezero de 45 kilomètres de large, qui abritait un lac et un delta de rivière dans le passé antique. Le rover caractérisera la géologie du site, recherchera des traces d’anciens Vie sur Mars et mettre en cache des échantillons pour un retour futur sur Terre, entre autres tâches.

Perseverance testera également des technologies pour l’exploration future de la planète rouge. Par exemple, l’un des instruments du rover, appelé MOXIE (abréviation de «Mars Oxygen ISRU Experiment»), générera de l’oxygène à partir de la fine atmosphère martienne dominée par le dioxyde de carbone. Un tel équipement, s’il est mis à l’échelle, pourrait aider l’humanité à prendre pied sur la planète rouge, ont déclaré des responsables de la NASA.

Voler également vers Mars attaché au ventre de Perseverance est un minuscule hélicoptère appelé Ingenuity . Si tout se passe comme prévu, les 4 livres. (1,8 kilogrammes) l’hélicoptère effectuera quelques courts vols d’essai sur la planète rouge, devenant ainsi le premier giravion à voler dans des cieux extraterrestres.

Le micro EDL, qui a été construit par la société danoise DPA Microphones, n’est pas le seul équipement audio de Perseverance. Le rover est équipé d’un deuxième microphone conçu pour enregistrer les sons produits par son instrument SuperCam rock-zapping.

Si ces microphones travail, ils seront les premiers à enregistrer du vrai son sur Mars. (L’atterrisseur InSight de la NASA a capturé le « sons » du vent martien peu de temps après son atterrissage en 2018, mais cet enregistrement a traité des données recueillies par un capteur de pression atmosphérique et un sismomètre.)

Mais les nouveaux microphones ne sont pas les premiers à voler sur une mission Red Planet. Le vaisseau spatial Mars Polar Lander de la NASA, qui s’est écrasé lors de sa tentative de toucher des roues en décembre 1999, arborait un micro. Et l’atterrisseur Phoenix de la NASA, qui a accompli sa mission de chasse à l’eau en 2008, avait un microphone intégré dans sa caméra de descente. Mais l’équipe Phoenix jamais allumé cet instrument , craignant que son utilisation ne complique le processus d’atterrissage.