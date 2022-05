Loki saison 2 : Marvel confirme des changements dans la série de Tom Hiddleston

merveille

L’an dernier, Tom Hiddleston a brillé avec la série des Loki qui a été créée sur Disney Plus, mais maintenant Marvel apportera quelques modifications pour la deuxième édition. Rencontre-les.

©IMDBTom Hiddleston dans Loki

Il n’entre pas en discussion que de revoir Tom Hiddleston comme Loki C’est quelque chose que tous les fans veulent. Pour cette raison, et compte tenu de la fin de sa série l’année dernière, merveille Oui Disney+Ils ont décidé de le renouveler pour une deuxième saison. En 2021, lors de la sortie du premier volet, la fiction faisait sensation dans le monde entier et, pour la tranquillité d’esprit de tous, elle ne tardera pas à revenir.

Eh bien, il s’avère Marvel a déjà confirmé qu’ils y travaillaient. Ils n’ont pas encore annoncé que le tournage avait commencé, mais la vérité est que l’un des responsables de sa production a déjà révélé les changements qu’ils apporteront. Bien sûr, pour la tranquillité d’esprit de tous, Tom Hiddleston continuera à diriger la deuxième saison de Lokimême si cette fois, il devra faire face à une histoire complètement différente.

C’était Michael Waldron, l’auteur de la première partie de Loki et de Doctor Strange dans le multivers de la foliequi lors d’un entretien avec NumériqueEspion révélé les détails des choses à venir. De plus, l’une des choses qu’il a confirmées et que tous les fans de MCU devraient prendre en compte est que le nouveau film Benedict Cumberbatch et la deuxième édition de la bande Tom Hiddleston sera connecté !

« Tout mène à tout dans le MCU, n’est-ce pas ? Nous avons embauché plusieurs grands réalisateurs. Justin Benson et Aaron Moorhead sont brillants. Et Eric Martin a pris la relève en tant que scénariste en chef pour la saison 2. »Waldron a commenté. Puis il a ajouté : « Donc, l’équipe créative va être fantastique. Comme Tom Hiddleston l’a dit un jour : « il y a beaucoup de manigances à venir » ».

En d’autres termes, avec ces changements déjà confirmés et avec l’annonce que la série sera une conséquence de ce qui se passe dans Doctor Strange, Marvel a précisé que son prochain objectif sera la production de la fiction de Hiddleston. De plus, avec ces mots, ils ouvrent les portes de une apparition possible de Benedict Cumberbatch dans le nouveau lot d’épisodes qui jouera dans The God of Deception.

