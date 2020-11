Mike Tyson affirme que Mitch Green était élevé sur la poussière d’ange quand ils sont entrés dans leur combat de rue légendaire chez Dapper Dan’s – “ Je l’ai laissé tomber plusieurs fois, il a continué à se lever ”

Le tristement célèbre combat de rue de Mike Tyson avec son rival Mitch Green reste l’une de ses histoires les plus divertissantes. Les deux se sont bagarrés deux ans après que Tyson ait battu Green de manière décisive lors d’un match de boxe en 1986.

Bien que leur altercation soit de notoriété publique, peu de gens connaissaient les détails derrière le combat jusqu’à présent. Apparemment, Green était en proie à la poussière d’ange quand il a affronté Tyson, ce qui a empêché Tyson de mettre fin au combat rapidement.

Mike Tyson a fréquemment acheté chez Dapper Dan’s à Harlem

En août 1988, les deux hommes se sont lancés dans une bagarre de rue très médiatisée à Harlem, New York. Tyson avait fait du shopping avec le styliste légendaire et icône de la mode Dapper Dan lorsque Green l’a confronté.

Il a rappelé l’incident lors d’un épisode récent de son podcast Hotboxin ‘.

«J’avais toujours mes vêtements chez Dapper Dan dans les années 80, non?» Dit Tyson. «… Je suis tombé sur cette stupide mère… euh, Mitch Green. J’étais allé chez Dapper Dan plus tôt dans la journée.

Tyson avait initialement rendu visite à Dapper Dan pour s’habiller. Après s’être installé, Tyson et son entourage se sont rendus à Washington, DC pour une excursion d’une journée. Ils ont fini par y faire la fête et sont retournés à New York pour récupérer ses vêtements plus tard dans la journée.

Mitch Green a affronté Mike Tyson chez Dapper Dan’s

À leur retour chez Dapper Dan, Tyson et compagnie ont continué à passer un bon moment. Les choses se passaient bien jusqu’à l’arrivée de Green.

«Nous sommes allés là-bas, j’ai eu mes vêtements, nous riions tous…» continua Tyson. «Nous nous amusions tous. … Donc, je tourne le dos à tout le monde, mais tout le monde rit, et tout d’un coup tout le monde a cessé de rire. … Je me retourne, Mitch Green est dans cette mère… euh et ces types ont tous peur. Ils ne voulaient pas parler, j’ai dit: ‘Oh s – t! Mitch f-ing Green! »

Green a ensuite confronté Tyson, lui demandant ce qu’il faisait dans son quartier. Jamais du genre à reculer, Tyson savait qu’il était temps de se jeter.

«C’était à partir de là», a déclaré Tyson.

Mike Tyson a essayé de mettre fin au combat rapidement

Même si Green avait une aura intimidante et parlait durement, l’altercation n’a pas duré longtemps. Les deux sont sortis pour se battre, mais Tyson a déclaré que Green parlait tous.

«Eh bien, il parlait beaucoup», a déclaré Tyson. «Il parlait juste beaucoup et je pensais vraiment qu’il attrapait mes poches en essayant de sortir mes poches parce que… tout mon argent tomberait. Mais je n’aurai pas la chance d’avoir mon argent, je devrais combattre ce chat, non? Ensuite, mon argent est aux loups.

Mitch Green ne voulait pas rester en bas parce qu’il était haut sur la poussière d’ange

Même si Tyson dominait le combat, il ne pouvait pas y mettre fin car Green refusait de rester à terre. Tyson a affirmé qu’une substance illicite empêchait Green d’arrêter de fumer.

“Donc de toute façon, c’est à ce moment-là que j’ai commencé à lui donner des coups de poing”, a déclaré Tyson. «Ouais, je l’ai laissé tomber plusieurs fois, mais il était haut sur la poussière d’ange, alors il a continué à se lever. Tout comme le vendredi 13, Michael Myers, ce type. Boom! Je le frappe à froid, il se relève.

Tyson a failli tuer Mitch Green pendant leur combat

Après avoir apparemment maîtrisé Green, Tyson est allé à sa voiture pour partir. Cependant, Green s’est relevé puis a cassé l’un des miroirs de la Rolls Royce de Tyson. Tyson est ensuite sorti de la voiture pour terminer le combat pour de bon.

«Je suis sorti de la voiture, j’ai heurté Mitch, et Mitch est tombé», a déclaré Tyson. «Et il s’est penché, et j’ai attrapé sa tête et je l’ai frappé, boum, une fois. Et sa tête… a heurté le béton. … C’est alors qu’il est sorti.

Après cela, Tyson a eu peur parce que Green a arrêté de bouger. Craignant d’avoir tué le boxeur, Tyson a fui les lieux. Ce n’est que lorsqu’il a vu une photo du visage frappé de Green dans le journal le lendemain que Tyson savait que Green avait survécu à la rencontre.

«J’étais tellement heureux parce que je savais qu’il n’était pas mort à l’époque», a déclaré Tyson.