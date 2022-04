Galaxy Z Fold 4 & Z Flip 4 à nouveau sans capteur d’empreintes digitales à l’écran

Selon un nouveau rapport, Samsung n’installera pas non plus de capteur d’empreintes digitales à l’écran dans le Galaxy Z Fold 4 et le Galaxy Z Flip 4. Un brevet qui a fait surface il y a quelque temps a alimenté la spéculation selon laquelle Samsung utiliserait des capteurs d’empreintes digitales sous l’écran dans les prochains pliables.

Comme le rapporte le site Web de BusinessKorea, le Galaxy Z Fold 4 et le Galaxy Z Flip 4 n’auront à nouveau pas de capteur d’empreintes digitales à l’écran. Comme ses prédécesseurs, la prochaine génération de smartphones pliables devrait à nouveau pouvoir se déverrouiller à l’aide d’un bouton avec capteur d’empreintes digitales intégré. La raison de ne pas utiliser le capteur d’empreintes digitales à l’écran n’est probablement pas la faisabilité technique difficile.

Les capteurs d’empreintes digitales intégrés à l’écran sont-ils utiles pour les pliables ?

Comme l’écrit BusinessKorea, Samsung a déposé une demande de brevet auprès de l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI) il y a quelque temps. Là, une méthode assez compliquée est montrée comment les smartphones pliables peuvent être déverrouillés avec des capteurs d’empreintes digitales à l’écran à la fois à l’état plié et déplié.

Après que le brevet soit devenu public, de nombreux sites Web technologiques et initiés de l’industrie ont émis l’hypothèse que cette nouvelle méthode de déverrouillage pourrait déjà être utilisée sur le Galaxy Z Fold 4 et le Galaxy Z Flip 4. Cependant, Samsung s’en tient aux capteurs d’empreintes digitales capacitifs pour le moment.

Selon les experts, il y a une bonne raison à cela. La décision renouvelée pour les capteurs capacitifs n’a rien à voir avec le fait que les capteurs d’empreintes digitales intégrés ne sont pas techniquement réalisables. Les capteurs capacitifs sont simplement beaucoup plus pratiques en termes d’expérience utilisateur. Selon les experts, il est beaucoup plus naturel de poser son pouce sur le bouton avec le capteur d’empreintes digitales intégré lors du dépliage du smartphone.