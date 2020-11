Comment obtenir l’épée de vérité de Russo à Roblox

Une autre des trois épées de RB Battles 2 a été trouvée, c’est l’épée de vérité de Russo! Cette épée peut être trouvée dans le jeu Build A Boat For Treasure. C’est un jeu bien connu et de longue date au sein de Roblox, donc de nombreux joueurs devraient bien le connaître: vous devrez construire un bateau et tenter de franchir les obstacles pour atteindre l’épée bleue à Roblox!

Construisez-vous un petit bateau et lancez-le

Vous arriverez dans une zone avec quelques petits rochers et sur la gauche se trouvera une cascade.

Sautez de votre bateau et continuez à sauter jusqu’à ce que vous atteigniez la terre près de cette cascade.

Traversez la cascade et vous arriverez à une table avec des potions et une étagère.

Frappez les livres dans l’ordre des potions sur la table: jaune, rouge, rose, bleu et vert.

Cela ouvrira la porte.

Vous devez maintenant appuyer sur les livres dans l’ordre d’un indice donné via une vidéo de RB Battles: orange, vert, noir, violet et noir à nouveau.

La porte solaire va maintenant s’ouvrir dans la deuxième pièce.

Un blaster apparaîtra et ouvrira un trou dans le sol pour que vous puissiez descendre.

Une fois dans cette pièce, vous verrez trois tablettes blanches. Vous devrez appuyer sur les boutons dans les formes indiquées dans la capture d’écran ci-dessous (Crédit à DeeterPlays).

Passez par le portail à l’avant de la grande salle.

Vous entrerez maintenant dans une pièce avec l’épée et un gros ordinateur.

Vous combattez maintenant le boss, ce qui vous oblige à éviter un tas de projectiles différents (Regardez la vidéo ci-dessous pour des conseils sur le boss)

Finalement, un bouton d’autodestruction apparaîtra et vous devez demander au robot de casser le bouton avec son poing pour terminer la quête!

Prenez l’épée pour la récupérer!

Si vous n’êtes pas sûr d’une étape, regardez la vidéo de DeeterPlays ci-dessous!