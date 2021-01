Le remake de Disney’s Hunchback of Notre Dame Live-Action se rapproche de Josh Gad

La belle et la Bête et Congelé La star Josh Gad a maintenant offert une mise à jour succincte mais prometteuse sur le remake en direct de Le Bossu de Notre-Dame de Disney. Gad a récemment répondu à une question d’un fan sur les médias sociaux, qui a demandé ce qui se passait avec le remake, et s’il avait été reporté ou annulé car tant de projets ont été dans la situation mondiale actuelle. Heureusement, cela ne semble pas être le cas.

« Se rapprocher. Et. Se rapprocher. »

Bien que vague, la réponse de Gad suggère au moins que les choses évoluent dans la bonne direction avec Le Bossu de Notre Dame. Josh Gad devient lentement synonyme de Disney grâce à plusieurs rôles passés et à venir dans divers projets, l’acteur et le chanteur étant déjà à bord pour produire un remake du film d’animation de 1996, ainsi que potentiellement la vedette du bossu titulaire, Quasimodo.

Basé sur le roman du même nom de 1831 de Victor Hugo, la prise animée de Disney est sortie en 1996 et est toujours considérée comme l’une des histoires les plus sombres du studio. Si cela fait longtemps que vous n’avez pas regardé Le Bossu de Notre Dame, cette description devrait ramener des souvenirs inquiétants, voire refoulés.

« Dans le Paris du XVe siècle, Clopin le marionnettiste raconte l’histoire de Quasimodo, le sonneur difforme mais à l’âme douce de Notre-Dame, qui a failli être tué bébé par Claude Frollo, le ministre de la Justice. Mais Frollo a été contraint par l’archidiacre de Notre-Dame pour élever Quasimodo comme le sien. Aujourd’hui jeune homme, Quasimodo est caché du monde par Frollo dans le clocher de la cathédrale. Mais pendant la Fête des Fous, Quasimodo, acclamé par ses amis gargouilles Victor, Hugo et Laverne, décide de participer aux festivités, où il rencontre la charmante gitane Esmeralda et le beau soldat Phoebus.Tous les trois se retrouvent confrontés à la cruauté de Frollo et à ses tentatives de détruire la maison des gitans, la Cour des Miracles. Et Quasimodo doit désespérément défendre à la fois Esmeralda et la cathédrale même de Notre-Dame. «

Un remake en direct de Le Bossu de Notre Dame a été annoncé pour la première fois il y a environ deux ans, le projet devant s’inspirer de l’aventure animée, tout en se rapprochant du roman d’Hugo. Le film a fait appel au dramaturge lauréat d’un Tony David Henry Hwang pour écrire le remake, avec le légendaire Alan Menken à bord pour produire la musique aux côtés de Stephen Schwartz. Aucune annonce de casting n’a encore été faite, mais beaucoup soupçonnent que Gad portera des prothèses pour jouer le sonnette déformé de Notre-Dame. Gad produira aux côtés de David Hoberman et Todd Lieberman.

Gad aime clairement travailler avec Disney et a plusieurs projets en cours, dont le Chérie, j’ai réduit les enfants suite, Rétréci, aux côtés de Rick Moranis. Gad devrait également reprendre le rôle de LeFou dans le La belle et la Bête série préquelle centrée sur le principal antagoniste Gaston. La série comprendra six épisodes de divertissement musical en direct, avec La belle et la Bête La star Luke Evans s’apprête à reprendre le rôle de Gaston aux côtés de Gad. Cela nous vient grâce à Compte Twitter officiel de Josh Gad.

