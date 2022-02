« Comment élever un super-héros »: fin de la saison 2 expliquée

ATTENTION, ALERTE SPOILER. Dans la deuxième saison de « Comment élever un super-héros» (« Rasing Dion » dans sa langue d’origine), série de Netflix, deux ans après avoir affronté l’Homme Crooked, Dion tente de mener une vie normale tout en développant ses pouvoirs, mais l’arrivée d’un nouvel élève le met en danger.

Alors que Dion suit des formations à l’établissement BIONA pour comprendre et maîtriser ses compétences, Nicole occupe un poste important au centre de recherche et s’intéresse à Tevin, le nouvel entraîneur de son fils.

D’autre part, il est révélé que Pat n’est pas mort et qu’il est resté caché après s’être séparé de Crooked Energy, mais réapparaît dans BIONA lorsqu’il se rend compte que Crooked Man est revenu et a un nouvel hôte. Il s’agit de Brayden, un garçon qui, comme Dion, a obtenu ses pouvoirs de son père et qui, après avoir tout perdu, est influencé par cette créature et se dirige vers Atlanta.

Crooked Energy profite du fait que Brayden n’a personne pour le manipuler (Photo : Comment élever un super-héros / Netflix)

QUE S’EST-IL PASSÉ À LA FIN DE LA SAISON 2 DE « COMMENT ÉLEVER UN SUPER-HÉROS » ?

Bien que Pat ne soit plus l’hôte de Crooked Energy, il conserve encore un peu de son énergie, à laquelle il réagit lorsqu’il entre en contact avec le gouffre qui se trouve dans l’école. Crooked Man utilise ces endroits pour collecter de l’énergie, l’amplifier et transformer les humains en monstres, qui à leur tour infectent d’autres personnes.

Nicole est également infectée, alors elle décide de s’isoler pendant que Pat travaille sur un éventuel remède. Bien que grâce à une jeune femme nommée Janelle, qui ne peut pas contrôler ses pouvoirs et détruit tout, ils parviennent à trouver une solution possible, cela ne donne que quelques heures de plus à la mère de Dion.

Pour garder Dion hors de danger, Kat et Tevin l’emmènent sur le terrain, mais Brayden, qui a tenté de gagner la confiance du protagoniste de « Comment élever un super-héros”, mais lui a fait peur quand il a éteint l’esprit d’un chien, les a trouvés et a essayé de manipuler le dresseur pour qu’il assassine Dion.

Bien qu’ils parviennent à s’échapper et à retrouver Brayden, ils ne peuvent pas l’arrêter aussi facilement car l’homme tordu contrôle son hôte, même si le petit garçon a essayé de résister à ses ordres. Lorsque Crooked Energy se présente à l’école, le Triangle de la justice, c’est-à-dire Dion, Jonathan et Esperanza, l’arrête, du moins pour le moment.

Alors que Dion et Nicole affrontent Brayden et son armée, Esperanza et Jonathan doivent s’assurer que personne ne quitte la série car cela signifierait leur mort. La bataille est également rejointe par Tevin et Janelle, mais celle qui fait vraiment la différence est Nicole, qui convainc Brayden de reprendre le contrôle.

Pat a conservé l’énergie de Crooked Man et après avoir modifié son ADN, il lui a permis de le reprendre une fois de plus (Photo : Comment élever un super-héros/Netflix)

QUE SIGNIFIE LA FIN DE LA SAISON 2 DE « COMMENT ÉLEVER UN SUPER-HÉROS » ?

Sans son nouvel hôte, Crooked Man s’échappe par le gouffre et se dirige vers BIONA, où il retrouve un vieil ami, Pat, qui s’est injecté de l’ADN surdoué et a maintenant plus de super pouvoirs.

Pendant ce temps, Dion entre dans les gouffres pour injecter le sérum et l’empêcher d’infecter plus de personnes. Quand il réussit enfin, toutes les personnes concernées, y compris Nicole, redeviennent humaines.

La deuxième saison de « Comment élever un super-héros« , se termine par une scène post-générique, où Pat et sa grande armée ont l’intention de détruire Atlanta, mais Movemo se présente pour l’arrêter. Que va-t-il se passer dans un troisième opus ? Combien d’années se sont écoulées ? Que se passera-t-il jusqu’aux événements de la séquence finale ? Comment Pat a-t-il obtenu une armée ? David Marsh est-il impliqué ? Le père de Dion reviendra-t-il ?