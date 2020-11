Sur TikTok vient le filtre anti-épilepsie qui filtre les vidéos dangereuses

Bientôt le Utilisateurs de TikTok souffrant d’épilepsie ils n’auront plus à craindre que derrière une vidéo sur le point de démarrer se cache un contenu caché susceptible de déclencher une attaque en eux. L’annonce a été faite par la Epilepsy Foundation of America, qui a travaillé avec les développeurs de l’application pour inclure une fonctionnalité conçue pour éviter de lire automatiquement des vidéos avec des lumières visibles à des fréquences qui pourraient provoquer une réaction épileptique chez les téléspectateurs prédisposés.

Comment fonctionne le filtre d’épilepsie TikTok

La nouvelle fonctionnalité a deux composants en action. Le premier est un système qui peut détecte les vidéos potentiellement dangereuses pour ceux qui souffrent de crises, et les marque en conséquence. La seconde est une interface qui présente aux abonnés un boite de dialogue dans lequel on prévoit que le tiktok qu’ils vont voir contient des éclairs intermittents de lumière. Le message affiché peut également interrompre le flux classique de la section Pour vous, et donne deux possibilités à ceux qui le reçoivent: la première est de visionner le clip quand même, et la seconde est d’aller à la vidéo suivante et de sauter automatiquement tous les clips qui de la même manière ils peuvent être dangereux.

Comment désactiver l’option

Quelle que soit la réponse donnée devant la boîte de dialogue, le filtre anti-épilepsie sur TikTok peut être activé ou désactivé à volonté en visitant les options de l’application, dans la section dédiée à l’accessibilité. Ici, un interrupteur permettra à tout moment de commencer à supprimer automatiquement le contenu marqué comme inapproprié pour les sujets photosensibles, ou de supprimer le filtre précédemment activé.

Les développeurs de TikTok ont ​​annoncé qu’ils étaient en contact avec d’autres associations de patients également dans les pays européens pour introduire des fonctions de sécurité supplémentaires dans l’application. En attendant, le filtre nouvellement annoncé devrait apparaître spontanément dans l’application dans une mise à jour, commençant des prochaines semaines.