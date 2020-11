Melania Trump divorce-t-elle de Donald Trump? Détails sur leur relation tendue

Depuis que Donald Trump a perdu l’élection présidentielle de 2020 au profit du démocrate Joe Biden, tous les yeux sont rivés sur la famille Trump pour voir quelles sont ses prochaines actions.

Malheureusement, au rythme où nous allons, nous n’allons pas voir la famille Trump déménager de si tôt.

Cependant, la Première Dame peut être l’exception à cette observation, car des sources proches de Melania Trump disent qu’elle attend essentiellement le jour où elle pourra dire au revoir à Donald Trump une fois pour toutes – et ce jour-là, c’est le jour de l’inauguration de Joe Biden.

Melania Trump divorce-t-elle de Donald Trump?

Jetons un coup d’œil à ce que nous savons jusqu’à présent.

Melania Trump aurait compté les minutes jusqu’à ce qu’elle puisse divorcer de Donald Trump.

Ancien assistant de la Maison Blanche et L’apprenti La star Omarosa Manigault Newman a révélé que Melania a hâte de s’éloigner de son mari.

«Melania compte chaque minute jusqu’à ce qu’il soit démis de ses fonctions et qu’elle puisse divorcer», a révélé Newman.

Il semble que pour le moment, Melania attend juste son heure avant de pouvoir faire sa grande sortie.

« Si Melania essayait de provoquer l’humiliation ultime et de partir pendant qu’il est au pouvoir, il trouverait un moyen de la punir », a-t-elle ajouté.

Melania aime-t-elle Donald Trump?

En octobre, Newman a déclaré à un talk-show britannique Loraine que Melania Trump est en fait «repoussée» par Donald Trump.

« Je suis très prudente pour commenter la dynamique d’un mariage parce que vous ne savez jamais ce qui se passe à huis clos », a-t-elle déclaré.

« Mais je connais ce couple depuis qu’ils sortaient ensemble, ils se sont mariés un an après L’apprenti diffusé », dit-elle.

«Ce que j’ai observé ces 17 dernières années vous ferait tourner la tête. Parfois ils s’aiment mais parfois elle est repoussée par lui», a-t-elle révélé.

Non seulement la rumeur dit-elle qu’ils ont un mariage tendu, mais vous pouvez littéralement voir dans la vidéo ci-dessous comment Melania glacée agit envers son mari en public.

Une autre ancienne aide de Trump, Stephanie Wolkoff, qui a publié un livre révélateur en septembre, a fait écho aux affirmations de Newman sur leur mariage, le qualifiant de «transactionnel».

«Je crois que c’est un mariage transactionnel», a déclaré Wolkoff.

«Donald a des bonbons pour les bras. Melania a eu deux décennies dynamiques. C’était une jeune mannequin, elle n’avait pas encore de succès », a ajouté Wolkoff.

« Elle a rencontré Donald, elle s’est mariée, elle est devenue citoyenne américaine, ils ont eu un fils et dix ans après, elle est la Première Dame des États-Unis. »

Les utilisateurs de Twitter pensent qu’un divorce est inévitable.

Les utilisateurs de Twitter ont eu une journée sur le terrain avec les blagues sur le divorce Melania-Trump après l’annonce des résultats des élections.

«L’Américain le plus heureux du moment est Melania Trump. Je prédis qu’elle demandera bientôt le divorce », a écrit un utilisateur.

Un autre a dit, «Melania Trump demandera le divorce de Donald Trump et recevra son paiement de prénoms avant qu’il n’aille en prison.»

Melania Trump s’enfuira-t-elle avec son petit-ami présumé, Hank Siemers?

C’est ce que prédisent déjà les utilisateurs de médias sociaux sur Twitter.

Si vous ne le savez pas, on dit depuis longtemps que Melania Trump a un petit ami secret – Hank Siemers, dont vous pouvez en savoir plus ici – sur le côté.

Bien que les rumeurs n’aient jamais été confirmées, les gens croient aussi que Barron Trump n’est pas le fils de Donald Trump, et est en fait l’enfant de Siemers. Gardez à l’esprit que tout cela n’est que pure spéculation à travers les théories du complot.

Quel est l’âge de Melania Trump?

Melania Trump est née le 26 avril 1970, ce qui fait d’elle une Taureau de 50 ans.

Quelle est la valeur nette de Melania Trump?

La valeur nette de Melania Trump serait d’environ 50 millions de dollars.

Olivia Jakiel est une rédactrice et écrivaine qui couvre l’actualité des célébrités et du divertissement. Suivez-la sur Instagram et suivez ses zingers sur Twitter.