Katy Perry sort une jolie reprise de « All You Need is Love »

Via son compte Instagram, la chanteuse pop Katy Perry a annoncé sa collaboration avec l’entreprise de vêtements Gap, pour laquelle elle a travaillé dans l’un de leurs entrepôts à Santa Barbara, en Californie, en tant qu’ouvreuse de vitrine bien avant d’atteindre la célébrité de la musique.

En préparation de la saison de Noël, le réalisateur Mark Romanek, connu principalement pour son travail de réalisateur de clips vidéo avec divers artistes tels que Iggy Pop, Nine Inch Nails et David Bowie, a présenté une nouvelle publicité dans laquelle Perry chante une reprise entraînante de » All You Need Is Love », l’une des chansons les plus attachantes des « Beatles ».

Dans le cadre de cette nouvelle campagne en collaboration avec Kary Perry, la société Gap a révélé qu’elle reversera un dollar pour chaque reproduction de cette pochette sur Spotify à l’association « Baby2Baby », dont la mission principale est de fournir des articles de toilette de base aux enfants qui vivent dans la pauvreté aux États-Unis.

Plus tôt cette année, Katy Perry faisait partie des artistes qui ont participé aux célébrations du 25e anniversaire de la franchise « Pokemon », prêtant sa voix à l’album de compilation « Pokemon 25: The Album » avec un morceau entraînant intitulé « Electric ». , Dont le clip vidéo présentait la présence de Pikachu, un personnage qui a été utilisé comme mascotte principale de la franchise par Nintendo.

Katy Perry se prépare également à commencer son spectacle en résidence prévu à Las Vegas, Nevada en décembre prochain sous le titre « Play », qui aura lieu au Resorts World Theatre avec une capacité d’environ cinq mille personnes par représentation.

Suite à la sortie de « Smile », son cinquième album studio en août 2020, Katy Perry prépare un nouveau documentaire donnant un aperçu de sa vie personnelle et de son évolution de carrière, qui s’inspirera fortement du style de « Miss Americana », documentaire Netflix concentré sur Taylor Swift.