Candidat blanc du GOP dans le fiasco de Twitter après avoir prétendu qu’il était un homme gay noir

L’ancien candidat du GOP, Dean Browning, a fait fondre Internet avec un tweet déroutant prétendant être un «gay noir» – mais son explication n’a fait que susciter d’autres questions.

Browning, un ancien candidat républicain au Congrès de Pennsylvanian qui est très certainement un homme blanc, a confondu Twitter mardi lorsqu’il a répondu à son propre tweet prétendant être un homme noir gay qui a voté pour Trump.

« Je suis un gay noir et je peux personnellement dire qu’Obama n’a rien fait pour moi, ma vie a seulement changé un peu et c’était pour le pire », a-t-il tweeté depuis son compte principal. «Tout est tellement mieux sous Trump cependant. Je me sens respecté – ce que je ne fais jamais lorsque les démocrates sont impliqués.

Le tweet était accompagné de la propre photo de profil de Browning, claire pour tous comme un homme blanc vérifié. Il l’a rapidement supprimé, mais pas avant qu’il ait attiré l’attention des utilisateurs de Twitter, qui l’ont rapidement rôti pour la prétention apparemment fausse.

Pour toute personne familiarisée avec les comptes de marionnettes de chaussettes en ligne, l’erreur de Browning semblait évidente: il s’était accidentellement exposé à la gestion d’un faux compte de brûleur prétendant être un partisan gay noir de Trump, auquel il avait oublié de basculer avant de publier.

Dean Browning, ancien commissaire du comté de Lehigh qui semble avoir oublié de se connecter à son compte graveur, était à environ 2500 voix d’être le candidat du GOP dans le 7e district du Congrès de Pennsylvanie cette année. pic.twitter.com/ftiY68wae6 – Jacob Rubashkin (@JacobRubashkin) 10 novembre 2020

Mais bien sûr, Browning avait une autre explication: « Je citais un message que j’ai reçu plus tôt cette semaine d’un abonné. »

L’intrigue s’est épaissie quelques minutes plus tard lorsque Washington Post Le journaliste Phillip Bump a affirmé avoir trouvé l’arme fumante: le faux compte en question.

«Vous savez qui répond beaucoup à Dean Browning? «Dan Purdy», un partisan gay de Black Trump qui a rejoint Twitter en octobre », a-t-il tweeté, y compris des captures d’écran des réponses fréquentes de Purdy à Browning.

La photo de profil sur le compte @ DanPurdy322 était une caricature d’un homme noir portant un bonnet comme avatar et un logo Trump 2020 comme en-tête. Un rapide coup d’œil sur le compte a révélé un histoire des propos racistes et sexistes, y compris «Les Noirs ne peuvent pas compter» et «Les femmes noires seront la mort de l’Amérique».

Ensuite, les choses sont devenues bizarres: le compte a publié une vidéo d’un homme noir qui prétendait être Dan Purdy lui-même, et a insisté sur le fait que le tweet de Browning était un vrai message de sa part.

donc la vidéo a été retirée, mais ici c’est au cas où vous voudriez que votre cerveau fondre: pic.twitter.com/umGPjt5sN4 – alex (@alex_abads) 10 novembre 2020

« Je m’appelle Dan Purdy, et je suis en effet un homme gay noir », a-t-il déclaré dans la vidéo d’une minute. «Donald Trump n’a jamais rien fait pour me blesser, que ce soit en tant qu’homme gay ou en tant qu’homme noir, et il n’a rien fait pour blesser qui que ce soit au cours des quatre années où il est au pouvoir parce qu’il n’en a pas eu le temps!

«Alors, quel est le problème? J’ai envoyé ce message à Dean, Dean l’a accidentellement posté, c’est la fin de l’histoire. Non, ce n’est pas une marionnette à chaussettes. Non, je ne suis pas un robot.

Twitter… n’était pas convaincu. «Combien vous paie-t-il?» ont demandé des commentateurs, accusant l’homme d’être un acteur engagé. La vidéo a été visionnée plus de 200000 fois avant que Twitter ne suspende définitivement le compte pour violation des règles de la plate-forme – puis les choses sont devenues encore plus étranges.

Les détectives Internet ont commencé à découvrir les nombreux noms différents que «Dan Purdy» utilise en ligne. Sur LinkedIn, il porte le nom William Holte, et sur Twitter, il est répertorié sous un compte suspendu avec plusieurs autres alias, dont «Pat Riarchy» et «White Goodman».

Plus étrange encore, les photos et l’avatar de Dan Purdy ont été retracés sur le compte Facebook de Byl Holte, autrement connu comme le fils adoptif et le neveu de la légende de la musique Patti LaBelle. Oui vraiment.

Bien que cela puisse sembler exagéré, Byl Holte a en fait écrit plusieurs articles sur Medium se plaignant du féminisme et de l’antiracisme dans les médias et se qualifie fièrement de «critique télévisuel anti-féministe», selon Vox.

Mais alors que le fiasco continue, Browning s’en tient à son histoire originale, aussi improbable que cela puisse paraître. Son dernier tweet se lit comme suit: «Une fois que la Pennsylvanie aura audité le vote, la vérité nous libérera.» Nous ne pouvons qu’espérer.