Olivia Ponton et sa petite amie Kai Novak ont-elles rompu ? Les rumeurs de tricherie expliquées

Olli Ella Matelas à langer ovale Luxe - Avoine - Olli Ella

Olli Ella imagine pour les petits et les grands, des créations nostalgiques et modernes. Les fondatrices, Chloé et Olivia sont animées par l'envie d'offrir à vos enfants des produits durables et de qualité. Avant Olli Ella, elles ont étudié le design et l'histoire puis ont ensuite ouvert une petite galerie d'art pittoresque à Londres. Aujourd'hui, Chloé vit à Sydney et Olivia à Londres. Elles communiquent tous les jours grâce aux réseaux sociaux pour continuer à faire vivre la marque. S'inspirant de leurs nombreux voyages à l'étranger, les créatrices d'Olli Ella propose à vous et vos enfants des créations aux allures intemporelles et vintage. Matière: Coton biologique et verso waterproof polyuréthane / Rembourrage polyester