Le vaccin contre le coronavirus pourrait être prêt pour tous les Américains d’ici avril, dit Fauci

Un vaccin contre le coronavirus pourrait être disponible pour l’ensemble de la population américaine d’ici avril 2021, a déclaré à CNN le Dr Anthony Fauci, directeur de l’Institut national des allergies et des maladies infectieuses, mardi 10 novembre.

Cela fait suite à l’annonce de Pfizer selon laquelle son vaccin expérimental contre le coronavirus, développé avec la société pharmaceutique allemande BioNTech, pourrait être efficace à plus de 90% pour prévenir une infection.

Tout en notant que ces premières données vaccinales ne sont pas encore publiées ou revues par des pairs et que l’essai est toujours en cours, les experts en santé publique ont réagi au taux d’efficacité plus élevé que prévu avec surprise et un optimisme prudent, a rapporté 45Secondes.fr. Et il y a une poignée d’autres vaccins expérimentaux dans les essais de stade avancé, comme un vaccin similaire développé par Moderna; les résultats de ces essais devraient être publiés prochainement.

En relation: Les candidats vaccins les plus prometteurs contre le coronavirus

Toute personne du grand public aux États-Unis qui souhaite un vaccin pourra probablement en obtenir un dans les quatre premiers mois de 2021, a déclaré Fauci. « Nous parlons probablement d’avril, fin avril. »

Les travailleurs de la santé, les personnes âgées et ceux qui ont des conditions sous-jacentes qui les exposent à un risque plus élevé d’infection recevront probablement le vaccin plus tôt. « Il est probable, bien que la décision finale n’ait pas été prise, que les prestataires de soins de santé qui se mettent en danger pour prendre soin des individus seront de la plus haute priorité », a déclaré Fauci.

En fin de compte, les Centers for Disease Control and Prevention (CDC), sont responsables de la hiérarchisation de ceux qui reçoivent le vaccin contre le coronavirus en premier, a déclaré Fauci. Ils le font avec l’aide du Comité consultatif sur les pratiques d’immunisation et des conseils de la National Academy of Medicine.

Cependant, il existe quelques obstacles à la vaccination de larges pans du public américain, a rapporté 45Secondes.fr.

La distribution reste l’un des grands défis de la vaccination généralisée. Par exemple, le vaccin de Pfizer doit être conservé à des températures extrêmement froides et ne peut donc probablement pas être distribué à tous les cabinets médicaux et pharmacies, selon le rapport.

Mais peut-être que le plus gros obstacle sera de convaincre les gens de se faire vacciner.

«Une des choses qui nous préoccupait», c’est qu’il y a beaucoup de gens aux États-Unis qui ne veulent peut-être pas se faire vacciner tout de suite, a déclaré Fauci à CNN. « Il faudra peut-être bien au deuxième et au troisième trimestre pour convaincre enfin les gens de se faire vacciner. »

Cependant, si les gens voient que le vaccin est très efficace, l’incitation à l’obtenir sera plus élevée, a-t-il déclaré. «Lorsque vous entendez que quelque chose est efficace à 90-95%, il est beaucoup plus probable que quelqu’un veuille se faire vacciner», a-t-il déclaré.

Publié à l’origine sur 45Secondes.fr.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂