Joshua Bassett «  sort  » après avoir dit que Harry Styles était « chaud » dans une nouvelle interview

Les fans de Joshua Bassett pensent que le High School Musical: The Musical: La série acteur vient de sortir de la manière la plus emblématique.

Joshua Bassett est surtout connu pour avoir joué Ricky dans High School Musical: The Musical: La série mais le chanteur et acteur a également fait la une des journaux cette année après avoir fait partie d’un triangle amoureux présumé avec Olivia Rodrigo et Sabrina Carpenter. Les récents succès d’Olivia, « Drivers License » et « Deja Vu », auraient été inspirés par la rupture de Josh avec elle et sa sortie avec Sabrina.

Maintenant, Joshua a parlé de son amour pour Harry Styles dans une toute nouvelle interview. Il a également «sorti» en même temps.

S’adressant à Clevver News, un fan a demandé à Joshua ce qu’il admirait le plus chez Harry Styles et Joshua n’a pas tardé à répondre. Il a dit: « C’est un homme très classe. Il est aussi très équilibré et fait un peu tout: jouer, chanter, faire de la mode. Je pense que c’est juste un gars sympa, ne dit pas trop, quand il parle, ça compte. Il est juste cool – qui ne pense pas que Harry Styles est cool? «

Joshua a poursuivi: « De plus, il est sexy, vous savez? Il est très charmant aussi. Beaucoup de choses. » Il a ajouté: « C’est aussi ma vidéo de sortie, je suppose. » Bien que Joshua n’ait pas développé plus loin ni dit explicitement s’il s’identifiait comme gay, bisexuel ou queer, les fans l’ont rapidement félicité pour son apparition si décontractée.

Une personne a tweeté: « sortir ne doit pas toujours être une grande chose. Mes amis et moi sommes tous sans étiquette, mais nous nous sommes tous dit de la manière la plus décontractée, donc les personnes dans les guillemets ont besoin de se détendre. Les hommes bi existent aussi vous connaître ».

sortir ne doit pas toujours être cette grande chose. mes amis et moi sommes tous sans étiquette, mais nous nous sommes tous dit de la manière la plus décontractée pour que les personnes dans les citations aient besoin de se détendre. les hommes bi existent aussi tu sais. https://t.co/R44kHHn3eM – nat (@goIdntemptress) 10 mai 2021

si vous dites que ça ne sort pas tais-toi !!! sortir ne doit pas être énorme ou quoi que ce soit, le niveau de confort de chaque personne est différent, donc ce n’est pas parce que vous ne seriez pas à l’aise de sortir comme ça que ce n’est pas une vidéo de sortie https://t.co/uewpbAm2Fa – maya / buck (@ 1918BUCKLEY) 10 mai 2021

Si c’est effectivement un ~ coming out ~ Je suis si heureux de voir la jeune génération être très 🤷🏽‍♂️ à propos de la sexualité car j’ai tout fait ~ m’enfermer dans ma chambre à ne pas manger correctement pendant des semaines ~ chose quand j’avais 15 ans et ce n’était pas amusant en fait! https://t.co/FHx9o61SBR – pas encore ben (@NotAgainBen) 10 mai 2021

Dans l’état actuel des choses, Joshua n’a plus commenté la vidéo. Nous vous tiendrons au courant s’il le fait.

