‘Master Of Puppets’: Les chansons les plus emblématiques de l’album | 45S

Master Of Puppets, le troisième album studio de Metallica et l’un des plus importants de sa carrière, a célébré son 35e anniversaire le 3 mars. Le quatuor formé à cette époque par James Hetfield, Kirk Hammett, Cliff Burton, décédé 5 mois seulement après la sortie de l’album, et Lars Ulrich enregistra cet authentique joyau du thrash metal en septembre et décembre 1985 qui obtint automatiquement les meilleures critiques et le les meilleures positions dans le classement des albums les plus vendus de l’époque.

Il est évident que cet album formidable mérite une célébration. Et comment pourrait-il en être autrement, nous vous présenterons ci-dessous une sélection des chansons les plus populaires, les plus acclamées et les plus importantes de ce grand album.

Bienvenue à la maison (sanatorium)

Une chanson sombre, comme beaucoup de celles de cet album et de la carrière de Metallica en général. Le quatrième morceau de l’album nous offre un refrain puissant et un solo pointu, typique de Kirk Hammet. Cela ne pouvait certainement pas manquer dans cette liste-

Marionnettiste

Sans aucun doute la meilleure chanson de l’album et l’une des meilleures de la carrière de Metallica. La chanson qui donne son nom à l’album a sans aucun doute marqué de nombreuses générations qui, influencées par le son agressif et compact de Metallica, ont fait de cette chanson un véritable hymne. Il n’est pas nécessaire de mentionner le riff et les solos accrocheurs de la chanson, qui sont sans aucun doute parmi les meilleurs de l’histoire du métal.

Orion

Près de neuf minutes de pure instrumentalité. Des guitares grinçantes, des tambours agressifs, des hauts et des bas dans le rythme, bref, l’album résumé en une chanson. Il vaut la peine de dire que c’est la seule chanson de l’album qui soit entièrement instrumentale, ce qui permet d’apprécier la cohésion musicale entre tous ses membres au-delà des voix puissantes et des paroles de Heatfield.

Dommages Inc.

Une classe de maître sur la façon de fermer un disque. Pure agressivité, fureur sur chaque guitare, chaque roulement de tambour, chaque couplet chanté, « les 4 cavaliers de l’apocalypse » n’auraient pas pu composer une meilleure chanson pour clôturer l’un des albums les plus importants de sa carrière.