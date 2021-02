Ralph Fiennes espère revenir en tant que M After No Time to Die

Malgré Pas le temps de mourir apparemment pris dans un schéma perpétuel de nouvelles dates de sortie et de retards (certains se demandent si le film existe même vraiment à ce stade), la star Ralph Fiennes ne peut s’empêcher de regarder au-delà de cette dernière aventure. Avec Pas le temps de mourir prêt à présenter la sortie finale de Daniel Craig en 007, on ne sait toujours pas ce que le studio fera de la franchise une fois que l’acteur partira, avec Fiennes espérant qu’il sera invité à rester en tant que M.

« Si quelqu’un d’Eon Films écoute, je suis très désireux de continuer à entraîner le nouveau Bond. J’adore jouer à M et j’adore faire partie de cette franchise. Mais qui sait? Les choses doivent changer. Mais j’aime travailler avec Daniel . C’est un lien formidable. Je chérirai cette expérience. «

Introduit pour la première fois en 2012 Skyfall, Le président de Fiennes de la commission du renseignement et de la sécurité du Parlement et un ancien lieutenant-colonel du SAS, Gareth Mallory, prend la relève en tant que M à la suite de la disparition tragique du personnage de Judi Dench. Depuis lors, Fiennes a apprécié l’opportunité d’être le supérieur de Bond et aimerait beaucoup continuer à faire partie de la franchise même après le départ de Craig.

En gardant Ralph Fiennes à bord malgré un changement de Bond ne serait pas sans précédent, Judi Dench étant resté dans le rôle après le passage de Pierce Brosnan à Daniel Craig. Enfer, l’acteur Desmond Llewelyn a joué Q entre 1963 et 1999, ne se demandant jamais pourquoi Bond changeait d’apparence physique si régulièrement, alors garder Fiennes en tant que M n’est certainement pas au-delà du domaine du possible.

En ce qui concerne le remplaçant de Daniel Craig, les noms habituels sont constamment jetés sur le ring, avec des personnages comme Tom Hardy, Idris Elba, Henry Cavill et récemment Cillian Murphy qui seraient tous en lice. La productrice Barbara Broccoli est cependant catégorique sur le fait que personne n’a encore été choisi. « Je dis toujours: vous ne pouvez être amoureux que d’une personne à la fois », a déclaré Broccoli à la question de la refonte de Bond l’année dernière. « Une fois que le film sera sorti, alors un certain temps passera, et ensuite nous devrons passer aux affaires du futur. Mais pour l’instant, nous ne pouvons tout simplement pas penser à autre chose que Daniel. » Daniel Craig a quant à lui offert des conseils très simples et sans fioritures à son successeur; «Ne fais pas ça.

Pas le temps de mourir reprend cinq ans après la capture d’Ernst Stavro Blofeld, James Bond ayant maintenant quitté le service actif. Il est approché par Felix Leiter, son ami, et un officier de la CIA, qui fait appel à son aide dans la recherche de Valdo Obruchev, un scientifique disparu. Lorsqu’il devient évident qu’Obruchev a été enlevé, Bond doit affronter un danger que le monde n’a jamais vu auparavant.

Le film est réalisé par Cary Joji Fukunaga à partir d’un scénario de Neal Purvis, Robert Wade, Fukunaga et Phoebe Waller-Bridge. Léa Seydoux, Ben Whishaw, Naomie Harris, Jeffrey Wright, Christoph Waltz et Ralph Fiennes reprennent leurs rôles des films précédents, avec Lashana Lynch, Ana de Armas et Rami Malek rejoignant le casting principal.

Pas le temps de mourir La sortie était initialement prévue pour le 8 novembre 2019, mais a depuis été retardée à plusieurs reprises en raison à la fois de problèmes en coulisses et de la situation mondiale actuelle. Le film devrait maintenant sortir en salles le 8 octobre 2021. Cela nous vient grâce à Games Radar.

