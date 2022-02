Un homme du New Jersey reçoit une lettre par courrier d’il y a 75 ans

Le service postal des États-Unis n’est pas exactement connu pour sa fiabilité, mais c’est vraiment le gâteau !

L’USPS a été critiqué ces dernières années, en raison de son coût et de son manque d’efficacité – sans parler des allégations de fraude par vote postal lors des dernières élections – mais malgré leurs scandales, le service peut au moins dire qu’il s’en sort toujours , même s’ils ont 75 ans de retard.

Cette semaine, un homme du nom de Gary Katen a trouvé une soumission improbable dans sa boîte aux lettres.

L’homme a reçu une lettre à son domicile du New Jersey avec 75 ans de retard.

Katen a décrit le moment où il a trouvé la lettre : « J’ouvre la boîte aux lettres et je reçois cette lettre et je me dis, ok, tout d’abord, ce n’est pas moi. C’est la poste aérienne et j’ai ensuite regardé attentivement et c’est daté du 4 mai 1946, c’est le cachet de la poste. Wow. il y a 75 ans !

Katen a été surpris de voir l’ancienne lettre mais il a expliqué qu’il pensait que ce n’était qu’une partie d’une blague, « Il y a 75 ans, j’ai dit, ok, donc ça doit être un de mes amis qui me fait des bêtises parce que j’ai été se plaindre de ne pas recevoir mon courrier.

Alors que Katen regardait la lettre, il vit qu’il y avait deux timbres d’un cent et l’affranchissement pour la poste aérienne attachés et la lettre devait aussi avoir l’air et se sentir vieille.

Peu de temps après, une deuxième lettre de la même période est arrivée.

Il est impoli et parfois illégal de parcourir le courrier de quelqu’un d’autre, nous pouvons tous convenir qu’il s’agit d’une situation un peu exceptionnelle.

Katen n’avait pas initialement ouvert la lettre, mais après l’arrivée de la deuxième lettre, il les ouvrit pour essayer de comprendre ce qui se passait.

Ce que Katen a découvert, c’est que les lettres semblaient provenir d’un mari à ses beaux-parents décrivant un voyage qu’il faisait en Californie.

Katen a décidé d’essayer de retrouver la famille à qui les lettres étaient initialement adressées il y a 75 ans.

En visitant son bureau de poste voisin, en fouillant dans les dossiers, Katen fait tout ce qu’il peut pour essayer de retrouver la famille à laquelle appartiennent les lettres.

Katen a déclaré à propos de sa quête pour livrer le courrier le plus retardé au monde : « Nous serions ravis de pouvoir rencontrer les personnes à qui il était adressé, car ils ressemblent tous à une si grande famille et de dire, nous avons reçu votre courrier. »

Un porte-parole de l’USPS a répondu à une enquête sur la façon dont les lettres auraient pu être si retardées en disant: « Ce que nous constatons généralement, c’est que de vieux courriers, comme ceux-ci, sont trouvés par quelqu’un puis déposés dans l’une de nos boîtes de collecte. »

« Les vieilles lettres et cartes postales peuvent également être achetées dans les brocantes, les antiquaires, et même être achetées en ligne, puis elles sont réintroduites dans le système. Dans la plupart des cas, ces incidents ne concernent pas le courrier qui a été perdu dans le réseau et retrouvé plus tard.

À l’heure actuelle, la raison pour laquelle les lettres sont devenues si tardives et à qui elles étaient initialement adressées reste un mystère.

Dan O’Reilly est un écrivain qui couvre l’actualité, la politique et la justice sociale. Suivez-le sur Twitter.