La tête d’une femme décapitée de l’âge de pierre roulée dans une grotte en Italie

Après sa mort il y a environ 5600 ans, le crâne d’une femme de l’âge de pierre a fait un voyage inattendu lorsque la boue et l’eau l’ont emporté de son lieu de sépulture et dans les rochers escarpés d’une grotte escarpée dans ce qui est aujourd’hui l’Italie, selon une nouvelle étude.

Lorsque les archéologues ont trouvé le crâne, son lieu de repos dans le puits de la grotte était si difficile à atteindre qu’un seul archéologue, utilisant un équipement d’escalade, pouvait se faufiler dans l’espace pour le récupérer. Lors d’une analyse ultérieure, les chercheurs ont découvert que le crâne était très égratigné; au début, ils ne pouvaient pas faire la tête ou la queue de ce qui était arrivé à l’ancienne femme.

Mais, après avoir déterminé quelles lésions du crâne étaient probablement causées par des humains et lesquelles étaient probablement causées par la chute du crâne contre diverses roches, les chercheurs ont proposé un scénario possible. Une fois cette femme décédée, les membres de sa communauté ont probablement démembré son cadavre – une pratique funéraire pratiquée lors d’autres enterrements de cette période et de cette région. Après que les gens ont séparé le crâne de la femme du reste de son corps, les forces environnementales l’ont emporté dans la grotte, ont suggéré les chercheurs.

En rapport: Retour à l’âge de pierre: 17 étapes clés de la vie paléolithique

Les archéologues ont découvert le crâne solitaire en 2015 dans la grotte Marcel Loubens, dans le nord de l’Italie. Les grottes sont des sites communs pour les sépultures anciennes, mais les archéologues n’ont pas pu y trouver d’autres restes humains, même lorsqu’ils sont revenus en 2017 avec du matériel d’escalade pour récupérer le crâne.

UNE Scanner (tomodensitométrie) et l’analyse du crâne lui-même a révélé que la femme avait entre 24 et 35 ans lorsqu’elle est décédée, tandis que datation au radiocarbone a indiqué qu’elle a vécu entre 3630 et 3380 avant JC, pendant le nouvel âge de pierre, ou période néolithique. Pour mettre cela en perspective, cette femme a vécu juste avant Ötzi l’homme des glaces, dont les restes momifiés datent de 3300 avant JC et ont également été trouvés dans le nord de l’Italie.

Qu’est ce qui c’est passé?

Plusieurs lésions traumatiques sur le crâne de la femme ont aidé les chercheurs à reconstituer son étrange histoire. Une bosse – qui montrait des signes de guérison, c’est-à-dire qu’elle était survenue de son vivant – peut avoir été faite avec force avec des outils, car il y avait des rainures parallèles en dessous, ont déclaré les chercheurs. Peut-être que cette femme avait subi une chirurgie crânienne, telle que trépanation – une technique employée au néolithique et plus tard dans laquelle des trous sont faits dans le crâne, ont-ils dit. Une tache de ocre rouge le pigment trouvé sur cette dent peut avoir été placé là pour des raisons thérapeutiques ou symboliques, a noté l’équipe.

D’autres lésions ont indiqué que les tissus mous de son crâne avaient été coupés et grattés après sa mort, car ces lésions ne montraient aucun signe de guérison, ont déclaré les chercheurs. Cette pratique a été documentée lors d’autres sépultures néolithiques en Italie; par exemple, à la grotte Re Tiberio, dans le nord de l’Italie, les os longs des bras et des jambes de 17 squelettes humains néolithiques étaient rangés dans l’ordre, et leurs têtes manquaient – des indices que les parties du corps de ces personnes auraient pu être séparées et réarrangées après la mort. D’autres vestiges néolithiques trouvés dans des grottes voisines montrent également des traces de rayures crâniennes qui ont été faites après la mort de ces personnes, ont déclaré les chercheurs.

Différentes vues du crâne de la femme néolithique. Les cases indiquent les zones présentant des lésions à l’extérieur du crâne. (Crédit d’image: Belcastro et al, 2021, PLOS ONE; CC-BY 4.0, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0)

La vie au Néolithique était difficile, il n’est donc pas surprenant que la femme ne soit pas en meilleure santé. De minuscules trous sur le dessus de son crâne peuvent être liés à une inflammation, peut-être due à une anémie chronique (carence en fer ou en vitamine B12), ont déclaré les chercheurs. La femme avait également deux taches denses ressemblant à de l’ivoire sur son crâne, qui étaient probablement des tumeurs bénignes. Même son émail dentaire était sous-développé, ce qui suggère qu’elle avait des problèmes de santé lorsque ses dents permanentes se développaient dans la petite enfance. Elle avait également plusieurs caries, probablement dues à une alimentation riche en glucides, ont déclaré les chercheurs.

En rapport: Images: Un nouveau visage pour Ötzi la momie de l’homme des glaces

Chute rocheuse

D’autres dommages et sédiments incrustés sur le crâne de la femme racontaient une autre histoire – essentiellement, que les forces naturelles ont déplacé le crâne de la femme après son enterrement. Après que la femme ait été inhumée, le crâne démembré a roulé, probablement avec de l’eau et de la boue qui coulaient vers un gouffre.

« Après une longue et cahoteuse promenade, [the skull] s’est accidentellement retrouvé dans la grotte, « les chercheurs dit dans un communiqué . Au fil du temps, l’activité géologique du gouffre a créé une grotte, où le crâne a reposé pendant 5600 ans jusqu’à ce qu’il soit découvert par des archéologues modernes.

L’endroit de repos du crâne est « inhabituel », mais « les auteurs sont en mesure de fournir un scénario plausible de la façon dont le crâne s’est retrouvé dans cette grotte », a déclaré Thomas Terberger, archéologue au Bureau du patrimoine culturel de Basse-Saxe, à Hanovre, en Allemagne. , qui n’a pas participé à l’étude. Mais l’origine de certaines des lésions du crâne est encore trouble, a-t-il déclaré.

« J’ai le sentiment que les auteurs eux-mêmes, qui ont fait un très bon travail, ne sont pas sûrs à 100% de cela », a déclaré Terberger à 45Secondes.fr dans un e-mail. « Il n’est pas toujours facile de faire la distinction entre les stries (causées par le transport dans les sédiments / sol rocheux) et les marques de coupe. »

Même si ce crâne ne représente qu’un seul individu, «des études de cas comme celle-ci sont importantes pour montrer la grande variété d’épisodes post-mortem qui peuvent en fait se produire avec des restes squelettiques, à l’origine de [human-caused] facteurs », a déclaré à 45Secondes.fr dans un e-mail Christian Meyer, chercheur principal au Centre de recherche ostéo-archéologique en Allemagne, qui n’était pas impliqué dans l’étude.

L’étude a été publiée en ligne mercredi 3 mars dans la revue PLOS One .

Publié à l’origine sur 45Secondes.fr.