SpaceX a réussi à atterrir son vaisseau spatial géant, mais il a explosé quelques minutes plus tard

Le prototype de fusée Starship SN10 de SpaceX explose après un décollage réussi et un atterrissage en douceur sur le site de lancement de la société à Boca Chica, au Texas, le 3 mars. Cette vue a été fournie par SPadre.com. (Crédit d’image: Spadre.com via YouTube)

Voici la bonne nouvelle: SpaceX a débarqué un vaisseau géant pour la première fois mercredi 3 mars, après avoir atteint une altitude de 10 kilomètres. La mauvaise nouvelle: il a explosé 8 minutes plus tard.

Après que deux tests similaires se sont terminés, les Starships SN8 et SN9 n’ayant pas réussi à ralentir suffisamment avant d’atterrir et d’exploser à l’impact, SpaceX a essayé une nouvelle technique pour l’atterrissage de SN10. Les trois moteurs de fusée au bas de l’engin de 160 pieds de haut (49 mètres) et 30 pieds de large (9 m) se sont allumés alors que la fusée se redressait avant d’atterrir; la fusée a également été capable de ralentir suffisamment pour effectuer un atterrissage en douceur. Sur le fil YouTube de SpaceX, John Insprucker, le principal ingénieur d’intégration de la société, a déclaré que l’atterrissage était un succès et a fermé le flux.

Il a souligné, comme SpaceX le fait souvent, que le succès du test est déterminé par les données collectées et non par un atterrissage parfait.

Ce fut la réalisation la plus impressionnante de Starship à ce jour, et a immédiatement démontré à quel point le projet – destiné à atteindre un jour la lune et Mars – est arrivé même au cours des derniers mois de travail à Boca Chica, au Texas.

Mais au fur et à mesure que la poussière s’est dissipée, il est devenu clair que SN10 avait un peu craqué à l’impact, assis sur le coussin avec une inclinaison prononcée et maladroite. Un incendie s’est déclaré à la base et des flux vidéo de la NASA Spaceflight et du Lab Padre ont montré un extincteur robotique luttant sans succès contre les flammes.

Huit minutes après le toucher des roues, environ 14 minutes et 45 secondes après le décollage, il y a eu une puissante explosion quelque part à l’intérieur de la fusée, qui utilise du méthane combustible comme propulseur. La structure en métal lourd a été projetée en l’air une seconde fois par l’explosion.

Et juste au moment où nous pensions que le plaisir était terminé, SN10 a pris son envol pour la deuxième fois aujourd’hui! 😂 Superbe vue depuis @LabPadre. pic.twitter.com/amX4nR91X53 mars 2021 En savoir plus

Au moment d’écrire ces lignes, on ne sait toujours pas exactement ce qui a causé l’explosion.

Publié à l’origine sur 45Secondes.fr.