Scapes reviendra dans Gran Turismo 7 sur PS5, PS4

Bakeey J10 casque de jeu USB 7.1 3.5mm filaire basse profonde stéréo LED casque léger avec micro pour PS4 Xbox PC portab

Traits:Design inspiré de la roche volcanique.Haut-parleurs stéréo de 40 mm, vent de marque haute sensibilité.Apparence de mode, effets de lumière colorés simples et généreux.Design ergonomique, léger et agréable à porter.Cache-oreilles en cuir protéiné, doux et respirants.Spécification:Microphone: Moyen 60501-42 + 3dB 12.2K / 20Hz-16KHz (omnidirectionnel)Haut-parleur: q40mm 20Q / 20Hz-20KHz (type de bobine mobile)Puissance de sortie: 20 mW (1 KHz 0 dB)Rapport signal / bruit S / N: 110dBDistorsion: 1% (1 KHz 0 dB)Champ dutilisation: ordinateurs de bureau / portables, etc.Température de travail: -10- -55CCourant de travail: environ 90mATension dentrée: USB5VDiamètre du haut-parleur: 40 mmRéponse en fréquence: 20-20000 (Hz)Sensibilité: 109,5 + - 3 (dB)Impédance: 32 (Ω)Longueur du câble du casque: environ 2 mInterface dentrée:Prise simple USB + 3,5 mmRemarque: pour conserver lexpérience de super jeu, assurez-vous davoir configuré le son de votre PC dans les conditions les plus favorables.Emballage inclus:1 * casque1 * ligne de conversion