Mariska Hargitay montre ses ornements de Noël uniques avec des personnages populaires

Les vacances sont une période spéciale de l’année, et certains choisissent de célébrer avec un sapin de Noël décoré d’ornements sur les branches. Mariska Hargitay, connue pour son rôle emblématique de capitaine Olivia Benson sur Loi et ordre: SVU, a récemment montré ses ornements de Noël uniques mettant en vedette des personnages populaires. Nous avons les images de la configuration de Mariska Hargitay ci-dessous.

Mariska Hargitay montre ses décorations de Noël sur son arbre

Mariska Hargitay | Banque de photos Barbara Nitke / NBC / NBCU via Getty Images

Les gens ont été connus pour haut d’un arbre pour les vacances dans des ornements nouveaux et anciens. Il est parfois agréable de voir les différentes options et d’apercevoir comment les gens s’approprient leur arbre. Cette année, Hargitay et l’arbre qu’elle partage avec son mari, Peter Hermann, et ses trois enfants, August, Amaya et Andrew, regorgent d’ornements. L’arbre semble être un arbre réel et bon nombre de ses branches présentent un ornement unique.

Il existe des flocons de neige et des boules d’ornement de vacances classiques de différentes formes, couleurs et tailles, mais quelques pièces se démarquent vraiment. Hargitay a récemment partagé quelques images de son arbre de Noël, et l’un des premiers ornements qui attire l’attention est Wonder Woman. Elle porte ses bottes rouges emblématiques et son costume rouge, blanc et bleu avec les bras croisés sur la poitrine. Elle a également sur le diadème populaire et le lasso doré, Le Lasso de la vérité.

Il y a aussi un ornement de Ruth Bader Ginsburg sur l’arbre de Hargitay

Il y a même un buste de Ruth Bader Ginsburg, une juge de la Cour suprême décédée le 18 septembre 2020 des complications résultant d’un cancer métastatique du pancréas. Les fans se souviendront peut-être que l’homologue à l’écran de Hargitay, Olivia Benson, aime l’ancien juge. En 2019, Hargitay a révélé dans une interview sur Tard dans la nuit avec Seth Meyers que son fils lui a donné une figurine de la justice qui a été vue sur le bureau de Benson dans la salle d’escouade. Meyers a demandé si l’amour de Benson pour RBG était quelque chose qu’elle avait ajouté, et elle a révélé que c’était le cas.

«Alors que je suis devenu lieutenant, j’ai commencé à penser à qui dois-je admirer? Qui est l’inspiration d’Olivia Benson? Et elle est à peu près aussi super-héros qu’ils viennent », a déclaré Hargitay. «J’ai regardé ce film, il a changé ma vie et j’ai pu regarder ce film en boucle, RBG. »

Hargitay a remercié son mari d’avoir « vraiment décoré les couloirs »

L’arbre de Noël super unique en dit long sur les ornements qui pendent de ses branches. Hargitay a ajouté une douce légende à son message remerciant son mari, Hermann. Elle utilise également ses hashtags emblématiques pour s’exprimer, et elle inclut également un hashtag Wonder Woman et RGB.

Sur Instagram, Hargitay a écrit: «Regardez qui traîne ce Noël… merci à mon #wonderfulhusband d’avoir vraiment décoré les couloirs cette année. #WonderWoman #WonderFull # RBG # HolidayHeroes #GlitteryGuardians #DecorativeDemiGoddesses #SoNiceIGotItTwice #WonderWomenKeepShowingUpInMyLife. «

L’arbre de Noël de Mariska Hargitay est tout aussi unique qu’elle, et c’est un régal pour les fans. Nous devrons voir comment elle choisira de décorer son arbre l’année prochaine pour les vacances également.