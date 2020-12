Bridgerton, saison 2: tout sur la deuxième partie de la série Netflix

Le succès de la première saison de «Bridgerton»Et sa fin mystérieuse assurera presque un deuxième opus dans la série créée par Chris Van Dusen et produite par Shonda Rhimes, et qui suit principalement l’histoire d’amour de Daphné et Simon, le duc de Hastings.

Bien que ni Netflix Ni Shondaland n’a confirmé un nouveau lot d’épisodes, selon « What’s On Netflix », l’émission a été renouvelée avant même le lancement de la première saison. De plus, les rapports indiquent que les enregistrements devaient commencer à l’été 2020. Cependant, en raison du coronavirus, ils ont été reportés à mars 2021.

En outre, étant donné que la fiction est basée sur les romans à succès de Julia Quinn, il est clair qu’il y a plus de matériel original à adapter pour continuer à raconter les aventures des frères Bridgerton et de leurs proches.

Qu’arrivera-t-il à Daphné et Simon dans la deuxième saison de « Bridgerton »? (Photo: Netflix)

QUE SE PASSE-T-IL À LA SAISON 2 «BRIDGERTON»?

La fin de la première saison de « Bridgerton”A laissé plusieurs questions sans réponse. Qui a assassiné Lord Featherington et qui a hérité de ses propriétés? Lady Whistledown reviendra-t-elle avec plus de potins? Anthony se mariera-t-il? Avec qui? Colin acceptera-t-il ses sentiments pour Penelope? Daphné et Simon seront-ils toujours heureux? Voici quelques-unes des questions en suspens.

Bien qu’il n’y ait pas encore d’informations officielles, le nouvel opus adaptera probablement le deuxième livre de la série, «Le vicomte qui m’aimait». Selon la description du livre: «Anthony Bridgerton n’a pas seulement décidé de se marier, il a même choisi une femme! Le seul obstacle est la sœur aînée de sa fiancée, Kate Sheffield, la femme la plus curieuse à avoir jamais honoré une salle de bal londonienne. L’énergique intrigant rend Anthony fou avec sa détermination à arrêter les fiançailles, mais quand il ferme les yeux la nuit, Kate est la femme qui hante ses rêves de plus en plus érotiques …

Contrairement à la croyance populaire, Kate est à peu près sûre que les râteaux réformés ne sont pas les meilleurs maris, et Anthony Bridgerton est le plus méchant de tous. Kate est déterminée à protéger sa sœur, mais craint que son propre cœur ne soit vulnérable. Et quand les lèvres d’Anthony touchent les siennes, elle a soudain peur de ne pas pouvoir elle-même résister au méprisable libertin … «

Qui Anthony épousera-t-il dans la saison 2 de « Bridgerton »? (Photo: Netflix)

BANDE-ANNONCE DE LA SAISON 2 DE « BRIDGERTON »

La deuxième saison de « Bridgerton»N’a pas encore de bande-annonce officielle.

Bande-annonce de « Bridgerton », série de Shonda Rhimes pour Netflix

ACTEURS ET PERSONNAGES DE « BRIDGERTON 2 »

La série de livres de Bridgerton suit en grande partie la même distribution de personnages, avec de nouveaux ajouts, il est donc probable que la fiction de Netflix faire de même.

Julie Andrews comme la voix de Lady Whistledown (narratrice)

Phoebe Dynevor comme Daphne Bridgerton

Regé-Jean Page comme Simon Basset

Jonathan Bailey comme Anthony Bridgerton

Nicola Coughlan comme Penelope Featherington

Claudia Jessie comme Eloise Bridgerton

Adjoa Andoh comme Lady Danbury

Lorraine Ashbourne comme Mme Varley

Sabrina Bartlett comme Siena Rosso

Joanna Bobin comme Lady Cowper

Harriet Cains comme Philippa Featherington

Bessie Carter comme Prudence Featherington

Ruth Gemmell comme Lady Violet Bridgerton

Florence Hunt comme Hyacinth Bridgerton

Martins Imhangbe comme Will Mondrich

Luke Newton comme Colin Bridgerton

Golda Rosheuvel comme reine Charlotte de Mecklenburg-Strelitz

Ruby Stokes comme Francesca Bridgerton

Luke Thompson comme Benedict Bridgerton

Will Tilston comme Gregory Bridgerton

Ruby Barker comme Marina Thompson

Polly Walker comme Lady Portia Featherington

Jessica Madsen comme Cressida Cowper

Kathryn Drysdale comme Genevieve Delacroix

Quels autres personnages se joindront à la deuxième saison de « Bridgerton »? (Photo: Netflix)

QUAND LA SAISON 2 DE «BRIDGERTON» SERA-T-ELLE SORTIE?

La deuxième saison de « Bridgerton« N’a pas encore de date de sortie en Netflix, mais très probablement, les nouveaux épisodes seront diffusés en décembre 2022.