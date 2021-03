Une mystérieuse «  grappe  » de maladies du cerveau à l’étude au Canada

Les officiels au Canada se précipitent pour trouver la cause d’une mystérieuse maladie du cerveau qui a affligé plus de 40 personnes dans la province du Nouveau-Brunswick, selon des reportages.

Les symptômes de la maladie mystérieuse ressemblent à ceux de Maladie de Creutzfeldt-Jakob (MCJ) , un trouble cérébral rare et mortel; et comprennent la perte de mémoire, les hallucinations et l’atrophie musculaire, selon The Guardian .

Plus tôt ce mois-ci, des responsables canadiens ont alerté les médecins de la région du Nouveau-Brunswick qu’ils surveillaient un groupe de 43 cas de maladie neurologique de cause inconnue, a rapporté The Guardian. Le premier cas identifié remonte à 2015, mais les responsables ont noté un nombre croissant de cas ces dernières années, avec 24 cas signalés en 2020 et six jusqu’à présent en 2021, selon CBC News . Cinq décès ont été liés à la maladie.

Les médecins ont d’abord soupçonné que les cas étaient la MCJ, qui est causée par des protéines anormalement repliées appelées prions. Mais les tests effectués jusqu’à présent ne montrent aucun signe de MCJ, ni d’aucune autre maladie à prions associée.

«Il n’y a aucune preuve, pas un indice – même dans les trois autopsies qui ont été pratiquées – d’une maladie à prion humaine», le Dr Neil Cashman, professeur à l’Université de la Colombie-Britannique qui étudie les maladies à prions et participe à la nouvelle enquête, a déclaré à CBC News . « Cela m’a surpris, franchement. »

Plusieurs équipes de recherche étudient actuellement la cause, qui pourrait être une toute nouvelle maladie ou plusieurs troubles différents déjà connus. « C’était un appel aux armes pour identifier la cause », a déclaré Cashman.

Les patients atteints de la maladie ont développé des symptômes progressivement pires en 18 à 36 mois, allant de douleurs et spasmes inexpliqués au déclin cognitif, à l’atrophie musculaire et au claquement de dents, a rapporté The Guardian.

La plupart des cas jusqu’à présent ont été identifiés dans la péninsule acadienne, dans le nord-est du Nouveau-Brunswick et près de Moncton, une ville du sud-est du Nouveau-Brunswick, selon CBC News.

Étant donné que les cas semblent être limités à une certaine région, il est possible que ces cas soient dus à une toxine environnementale, a rapporté CBC News.

Certains suspects possibles incluent la B-méthylamino-L-alanine (BMAA) et l’acide domoïque – deux toxines qui s’accumulent parfois dans les poissons et les crustacés, a déclaré Cashman. Cependant, il a souligné qu’il ne s’agissait que de spéculations pour le moment et que trouver la vraie cause pouvait prendre du temps.

« Il est possible que des enquêtes en cours nous donnent la cause dans une semaine, ou il est possible que cela nous donne la cause dans un an », a-t-il déclaré.

