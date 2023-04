Rick et Morty : le premier aperçu de l’anime dévoilé

Notre premier regard sur Rick et Morty : l’anime a été révélé. Une collaboration entre Adult Swim et Telecom Animation Film, la série animée est en préparation chez HBO Max, le service de streaming qui sera rebaptisé Max lors de sa fusion avec le streamer Discovery +. Mercredi, HBO a dévoilé des tonnes de nouveaux regards sur divers projets à venir sur le câbleur avec son service de streaming, et parmi eux se trouve une image de Rick et Morty : l’anime, présentant les versions animées de Rick Sanchez et de son timide neveu Morty. Vous pouvez voir l’image ci-dessous, via Envie de dessin animé.





Max

Rick et Morty : l’anime a été commandé pour des séries à Adult Swim et HBO Max l’année dernière. Il a été noté à l’époque que l’adaptation animée servira de série autonome, car elle ne sera pas directement liée aux intrigues en cours de sa série parente, bien qu’elle utilisera des thèmes et un humour similaires. La commande de la série est également venue après qu’il y ait eu d’abord des courts métrages d’anime (Rick et Morty contre Genocider, L’été rencontre Dieu (Rick rencontre le mal) qui avait été un succès auprès des fans de la série. Réalisateur Takashi Sano (Tour de Dieu) revient pour la série après avoir réalisé les courts métrages.

Sano a noté dans une déclaration à l’époque: « Les exploits multivers chevauchants de Rick et du gang posent des défis au lien familial, mais ils sont toujours à la hauteur de l’occasion. C’est un spectacle qui affirme la vie, et Jerry ne fait pas exception. Je Je suis honoré d’avoir eu l’opportunité de raconter une nouvelle histoire sur cette incroyable famille. J’espère que vous apprécierez leurs aventures ! »

Pour avoir une idée de ce Rick et Morty : l’anime sera comme, vous pouvez consulter les shorts de Sano ci-dessous.





Rick et Morty vont toujours de l’avant malgré l’agitation dans les coulisses

Natation adulte.

Plus sur la natation pour adultes, Rick et Morty est toujours sur le point d’avancer également, ce qui suggère que la franchise ne va nulle part malgré les turbulences qui se sont produites avec le co-créateur Justin Roiland. À la suite d’informations selon lesquelles Roiland aurait été accusé de violence domestique, Roiland a été complètement retiré de la série, à la fois pour ses tâches dans les coulisses et pour avoir exprimé les personnages titulaires. Les voix de Rick et Morty seront refondues mais aucun successeur n’a encore été nommé. Roiland a depuis vu les charges retenues contre lui abandonnées, mais rien n’indique un retour potentiel dans la franchise à quelque titre que ce soit.

Heureusement pour l’équipe derrière Rick et Morty : l’anime, ce n’était pas quelque chose dont ils avaient besoin de s’inquiéter. Les courts métrages d’anime originaux comportaient une voix japonaise avec des sous-titres en anglais sans avoir besoin du travail de voix off de Roiland, il est donc peu probable qu’il ait exprimé les personnages de la série animée, avant même son départ de la franchise.

Rick et Morty : l’anime n’a pas encore de date de première, mais devrait arriver en 2023.