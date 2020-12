Instagram officiel de Star Wars tease le retour de Mace Windu à l’occasion de l’anniversaire de Samuel L.Jackson

La dernière saison de The Mandalorian a marqué un grand nombre de points brownie avec Guerres des étoiles fans en présentant des apparitions de plusieurs favoris de la franchise, d’Ashoka Tano à Luke Skywalker. À l’occasion de l’anniversaire de Samuel L. Jackson, le compte Instagram officiel de Star Wars a souhaité à l’acteur un bonheur et a laissé entendre que « la fête n’est pas finie » pour Jackson’s Guerres des étoiles personnage Mace Windu, qui pourrait avoir un futur rôle dans la franchise.

« La fête n’est pas finie, elle ne fait que commencer! Envoi d’un très joyeux anniversaire à Samuel L. Jackson. »

Au cours des deux dernières décennies, le Guerres des étoiles La franchise s’est fortement appuyée sur la nostalgie et l’amour des fans pour les films de la série dirigée par Geoge Lucas pour garder le public engagé. La dernière saison de The Mandalorian ne faisait pas exception, avec Boba Fett, Bo-Katan Kryze, Ahsoka Tano, le grand amiral Thrawn et Luke Skywalker apparaissant tous dans des rôles de soutien, et Ashoka et Boba Fett ont confirmé obtenir leurs propres retombées télévisées sur Disney +.

Ainsi, Mace Windu peut-il également apparaître dans la prochaine saison de The Mandalorian? Bien que cela soit parfaitement possible, un endroit beaucoup plus approprié pour le personnage serait le prochain Obi Wan Kenobi série avec Ewan McGregor qui est actuellement en préparation.

La première fois que Mace Windu est apparu en tant que Maître du Conseil Jedi, c’était en 1999. La menace fantôme. C’est là que Qui-Gon Jinn a proposé de former un jeune Anakin Skywalker à devenir un Jedi, une offre que le conseil a refusée. À la fin du film, le conseil a finalement accepté de laisser Obi-Wan entraîner Anakin après le décès de Jinn.

Mace Windu a continué à jouer un rôle majeur dans le scénario jusqu’en 2005 La revanche des Sith, où le personnage est apparemment mort aux mains de l’empereur Palpatine. Apparition finale de Windu dans un live-action Guerres des étoiles le film était en 2019 Montée de Skywalker. Au cours de la confrontation décisive entre Rey et Palpatine, la voix de Windu peut être entendue parler à Rey, l’encourageant à se lever et à se battre car tous les Jedi passés sont avec elle.

Ainsi, il serait très logique que Mace Windu apparaisse dans le Obi Wan Kenobi série avec Hayden Christensen comme Anakin Skywalker, qui a déjà été confirmé pour faire partie de la série. Quant à savoir comment Windu aurait pu survivre à son combat avec Palpatine pour se battre un autre jour, Samuel L. Jackson avait déjà fourni une théorie en 2016 sur la question, ce avec quoi George Lucas est apparemment d’accord.

« Bien sûr [Mace Windu] est encore vivant! Les Jedi peuvent tomber de distances incroyables. Et il y a une longue histoire de Jedi à une main. Alors pourquoi pas? … Seulement George [Lucas knows about the theory regarding Windu’s fate]. Mais George n’a rien à voir avec [Star Wars] plus. George dit: ‘Je suis d’accord avec ça. Vous pouvez être vivant. «

Et voila. La porte est grande ouverte pour le retour triomphant de Mace Windu Guerres des étoiles univers, mais cette fois-ci, il pourrait être un Jedi encore plus dur à cuire, à une main, devenu un voyou du conseil. La théorie de Jackson sur le fait que Windu est toujours en vie est apparue à Entertainment Weekly.

