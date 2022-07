Le nouveau jeu de tir à la première personne développé par Romero Games Ltd

Il est prévu que le FPS ne dépende d’aucune franchise déjà existante. L’éditeur, qui n’a pas encore été révélé, contribue en partie aux frais de développement.

Romero a ajouté que Romero Games se concentrerait sur la création de tireurs à la première personne à l’avenir. Peut-être que l’entreprise a payé le prix fort pour l’échec d’Empire of Sin et hésite maintenant à prendre des risques.

De quel type de tireur il s’agira, on ne sait pas pour le moment. Cependant, il ressort clairement des ouvertures qu’un mode multijoueur sera de la partie.

Le site Web du studio répertorie les catégories de programmation, de conception et d’art pour les ouvertures d’emploi. Les listes donnent quelques indications sur les mécanismes que le jeu pourrait inclure.

Il existe des postes pour un programmeur multijoueur senior et un architecte en ligne, ce qui suggère que le jeu peut inclure à la fois des fonctionnalités multijoueurs et en ligne.

C’est logique de cette façon. À l’apogée d’id Software, Romero s’est imposé comme l’une des premières véritables superstars de l’industrie du jeu vidéo.

Cependant, son premier jeu post-id, Daikatana, a été victime d’une campagne de battage publicitaire trop zélée qui a abouti à l’une des publicités les plus tristement mauvaises de tous les temps, qui, selon Romero, a en fait nui à sa réputation auprès des joueurs et de la communauté des développeurs de jeux.

Empire of Sin, un jeu de tactiques de foule potentiel se déroulant dans les années 1920 et publié fin 2020 avec des critiques tièdes, était l’effort le plus récent de Romero Games. Il a été décrit comme « un jeu de construction intrigant qui ne parvient jamais à lier ses idées clés » par notre critique Fraser Brown.