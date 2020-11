Maris de Nigella Lawson – Avec qui était-elle mariée?

Nigella Lucy Lawson est une écrivaine gastronomique anglaise et célèbre chef de télévision.

Elle est née le 6 janvier 1960, ce qui fait d’elle une Capricorne.

Elle a grandi à Wandsworth, Londres, en Angleterre, où son amour de la nourriture a germé. Elle est surtout connue pour ses 13 livres de cuisine ainsi que pour son apparition sur Famille moderne en 2014.

Elle a également produit l’émission de télévision de cuisine Le goût diffusé en 2013-2015.

Lawson a récemment révélé les derniers mots de son premier mari qui lui ont été laissés dans une note avant sa mort, et ils sont d’une beauté déchirante.

La « Déesse domestique » de son propre nom a été mariée deux fois.

Qui sont les maris de Nigella Lawson, John Diamond et Charles Saatchi?

Le premier mari de Nigella Lawson était John Diamond.

En 1992, Nigella est tombée amoureuse de son premier mari, John Diamond.

John Diamond était un journaliste et diffuseur britannique. Il est surtout connu pour son Le magazine Time chronique hebdomadaire et ses deux livres. John est en fait la personne qui a poussé Nigella à écrire sur la nourriture.

Nigella a dit: « John, mon défunt mari, m’a dit: » Tu parles toujours de la nourriture de cette manière vraiment confiante. Tu devrais écrire à ce sujet! » Alors je l’ai fait. «

Le couple a été marié pendant 9 ans jusqu’à la mort de Diamond en 2001 d’un cancer de la bouche.

Nigella Lawson a eu deux enfants avec John Damond.

Nigella et John ont eu deux beaux enfants ensemble.

Le couple a eu leur premier enfant en 1994, leur fille Cosima Thomasina Diamond, qui aura 27 ans en janvier prochain.

Ils ont eu leur deuxième enfant en 1996, leur fils et le frère de Cosmina, Bruno Paul Diamond, 24 ans. Il est né le 28 juin, faisant de lui un Cancer.

La mort du premier mari de Nigella a été tragique.

Malheureusement, l’histoire d’amour de Nigella et John s’est terminée trop tôt. En 1997, John a reçu un diagnostic de cancer de la bouche.

Son cancer est devenu si agressif que lorsque les médecins ont enlevé la tumeur, ils ont également enlevé la majeure partie de la langue de John, faisant taire John pour le reste de sa courte vie.

Lorsqu’il est décédé le 2 mars 2001, il a laissé une note émouvante et déchirante à sa femme, exprimant à quel point il était fier d’elle.

La note disait: « Comme je suis fier de vous et de ce que vous êtes devenu. La grande chose à propos de nous est que nous avons fait de nous ce que nous sommes. »

Le deuxième mari de Nigella Lawson était Charles Saatchi.

Deux ans après la mort du premier mari de Nigella, elle épouse Charles Saatchi, un homme d’affaires juif irako-britannique.

Il est le co-fondateur de l’agence de publicité Saatchi & Saatchi avec son frère Maurice. Les deux frères étaient à la tête de l’entreprise jusqu’à ce qu’ils soient expulsés en 1995.

L’agence était la plus grande entreprise de publicité au monde dans les années 1980.

Nigella Lawson est devenue belle-mère lorsqu’elle a épousé Saatchi.

Nigella est devenue la belle-mère de la fille de Saatchi lors de son deuxième mariage. La fille de Saatchi était Phoebe Saatchi qu’il avait avec sa deuxième épouse Kay.

Phoebe a le même âge que la fille de Nigella, Cosmina: 26 ans.

Le divorce de Nigella Lawson avec Saatchi était une affaire publique.

Le premier mariage de Nigella était un mariage aimant et encourageant; c’était un mariage que tout le monde rêve d’avoir, mais malheureusement, le deuxième mariage de Nigella avec le magnat de la publicité Charles Saatchi était le contraire.

Leur mariage de dix ans était misérable et rempli de violence domestique.

Grâce à un paparazzi qui passe sous le pseudonyme de Jean-Paul qui a capté un incident de violence de Saatchi devant la caméra où il a saisi sa femme à la gorge, Nigella a pu le quitter.

Nigella a obtenu le divorce dans un procès qui a duré moins d’une minute au tribunal. Le divorce a été finalisé en 2013.

La valeur nette de Nigella Lawson est d’environ 20 millions de dollars.

Si vous êtes victime de violence conjugale, vous n’êtes pas seul.

La National Domestic Violence Hotline rapporte qu’environ 24 personnes par minute sont victimes de viol, de violence physique ou de harcèlement par un partenaire intime aux États-Unis Plus de 12 millions de femmes et d’hommes au cours de l’année souffrent de violences et d’abus domestiques .

La violence conjugale peut arriver à n’importe qui et ne reflète pas qui vous êtes.

La hotline nationale de violence domestique définit la violence domestique, la violence domestique ou la violence relationnelle comme un «modèle de comportements utilisés par un partenaire pour maintenir le pouvoir et le contrôle sur une autre personne dans une relation intime». Toute personne de toute race, âge, orientation sexuelle, religion ou sexe peut souffrir de violence domestique. Selon NDVH, près de 3 femmes sur 10 et 1 homme sur 10 aux États-Unis ont été victimes de viol, de violence physique et / ou de harcèlement criminel par un partenaire.

Si vous ou quelqu’un que vous connaissez souffrez de maltraitance ou de violence domestique, il existe des ressources pour obtenir de l’aide.

Il existe des moyens de demander de l’aide de la manière la plus sûre possible. Pour plus d’informations, des ressources, des conseils juridiques et des liens pertinents, visitez la hotline nationale contre la violence domestique. Pour toute personne aux prises avec la violence conjugale, appelez la hotline nationale contre la violence domestique au 1-800-799-SAFE (7233). Si vous ne pouvez pas parler en toute sécurité, envoyez LOVEIS au 1-866-331-9474 ou connectez-vous à thehotline.org.

Deauna Nunes est une stagiaire éditoriale qui couvre la culture pop et les actualités et divertissements pour YourTango. Elle a été publiée par le magazine littéraire Generic d’Emerson College. Suivez-la sur Twitter ou Instagram.