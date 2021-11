Sing 2 Belts Out sa dernière bande-annonce

Cette saison des fêtes, le nouveau chapitre de la franchise d’animation smash d’Illumination, Chanter 2, arrive avec de grands rêves et des chansons à succès spectaculaires alors que le koala toujours optimiste, Buster Moon, et son casting de stars se préparent à lancer leur extravagance scénique la plus éblouissante à ce jour… le tout dans la capitale scintillante du divertissement du monde. Il n’y a qu’un seul problème : ils doivent d’abord persuader la rock star la plus recluse du monde – jouée par l’icône de la musique mondiale Bono, dans ses débuts dans un film d’animation – de les rejoindre.

Le synopsis officiel se lit comme suit : « Buster (l’oscarisé Matthew McConaughey) a fait du New Moon Theatre un succès local, mais Buster a les yeux rivés sur un plus gros prix : lancer un nouveau spectacle au Crystal Tower Theatre dans la glamour Redshore City. Mais avec aucun lien, Buster et son casting, y compris la mère cochonne harcelée Rosita (la gagnante d’un Oscar Reese Witherspoon), le porc-épic à bascule Ash (Scarlett Johansson), le gorille sérieux Johnny (Taron Egerton), l’éléphant timide Meena (Tori Kelly) et, bien sûr, le provocateur porcin Gunter (Nick Kroll) – doivent se faufiler dans les bureaux de Crystal Entertainment de renommée mondiale, dirigés par l’impitoyable loup magnat Jimmy Crystal (le gagnant d’un Emmy Bobby Cannavale).

« Dans une tentative désespérée d’attirer l’attention de M. Crystal, Gunter lance spontanément une idée scandaleuse avec laquelle Buster s’exécute rapidement, promettant que leur nouveau spectacle mettra en vedette la légende du rock lion Clay Calloway (Bono). Le problème est que Buster n’a jamais rencontré Clay, un artiste qui s’est fermé au monde il y a plus d’une décennie après la perte de sa femme. Pire encore, Buster n’a pas réalisé que M. Crystal est un gangster égocentrique qui préfère laisser tomber quelqu’un du toit d’un immeuble que de mentir Alors que Gunter aide Buster à imaginer un chef-d’œuvre théâtral hors du commun et que la pression (et les menaces sinistres) de M. Crystal monte, le rôle principal de Rosita dans la série est arraché et remis à la fille gâtée de M. Crystal. , Porsha, interprété par l’artiste nominé aux Grammy Awards Halsey. Désespéré de sauver la série et sa vie, Buster se lance dans une quête pour retrouver Clay et le persuader de revenir sur scène. »

Le scénariste/réalisateur Garth Jennings a beaucoup d’éloges pour le casting. « Bobby Cannavale joue Jimmy Crystal. C’est un milliardaire qui possède tous ces hôtels et théâtres dans un endroit de type Vegas. Un énorme succès parce qu’il est absolument impitoyable. Il est terrifiant. Bobby Cannavale était terrifiant. En tant qu’homme, il ne pouvait pas être plus gentil mais, en tant que loup, courez vers les collines. Sa fille Portia, il insiste pour lui donner un rôle dans le spectacle. Elle est jouée par Halsey. Elle est incroyable, et une artiste incroyable. Avez-vous vu ses peintures ? Elle peut chanter, danser, peindre, jouer. Il n’y a rien qu’elle ne puisse pas faire. » Dans l’ensemble, « Ils forment un groupe adorable, avec tous les acteurs principaux. Il y a toute une strate de rôles amusants et originaux joués par des amis et des personnes curieuses. »

Chanter 2 est écrit et réalisé par le célèbre cinéaste de retour Garth Jennings et présente de nouveaux personnages supplémentaires joués par les superstars de la musique Pharrell Williams, Letitia Wright de Black Panther et les comédiens Eric Andre, Chelsea Peretti et Nick Offerman.

Chanter 2 sort en salles le 22 décembre.





