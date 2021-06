Mini critique: Star Wars Jedi: Fallen Order (PS5) – Une mise à niveau marginale sur la compatibilité descendante

Le dernier d’une longue série de mises à niveau gratuites de nouvelle génération, Star Wars Jedi: Fallen Order joue les choses assez directement. La version PS5 native de l’expérience est plus ou moins la version à laquelle vous pouvez jouer grâce à la rétrocompatibilité, avec quelques cloches et sifflets supplémentaires. Le changement le plus évident est la résolution du jeu, qui fonctionne désormais en 4K natif avec des textures améliorées, mais seulement à 30 images par seconde. Le mode 60 images par seconde est lié à une résolution de 1440p, ce qui représente une légère amélioration par rapport au 1200p ajouté dans le patch il y a quelques mois.

Le seul autre changement significatif concerne les temps de chargement, qui sont considérablement améliorés. Auparavant, les temps de chargement pouvaient atteindre des longueurs astronomiques, interrompant complètement le déroulement du jeu. La version de nouvelle génération en vaut la peine, d’autant plus qu’il s’agit d’une mise à niveau gratuite. À part une nouvelle option de menu qui vous permet de transférer vos données sauvegardées sur PS4 vers la nouvelle version, le jeu est pratiquement identique, ce qui est un peu une épée à double tranchant. Alors que Fallen Order est un très bon jeu, et facilement le meilleur produit du partenariat EA et Disney Star Wars, le jeu reste janky.

Sur PS4, la sortie a pris l’approche d’être bon dans beaucoup de choses et spectaculaire dans aucun, et cela reste vrai. Chaque positif est compensé par un négatif. L’antagoniste principal est phénoménal, mais elle est sous-utilisée. Le jeu est époustouflant à voir, mais les problèmes de cadre sont courants, en particulier sur l’option 4K. Le combat est exaltant, mais les puzzles de sauts et de glissades partent beaucoup être désiré. Le résultat final est une expérience décente à peu près tout et facile à recommander. Mais aussi bon que soit Fallen Order, si vous regardez en arrière dans le temps, il n’est pas difficile de trouver des expériences Star Wars supérieures.