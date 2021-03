OnePlus Nord commence à recevoir la mise à jour OxygenOS 11 basée sur Android 11 avec une nouvelle interface utilisateur, une section d’affichage ambiant améliorée et plus

04 mars 2021 17:07:53 IST

OnePlus a commencé à déployer la mise à jour OxygenOS 11 basée sur Android 11 pour OnePlus Nord. Le déploiement étant progressif, il peut s’écouler quelques jours avant que tous les utilisateurs reçoivent la mise à jour. Autre que mise à jour vers Android 11 version, le système recevra une nouvelle conception d’interface utilisateur pour permettre diverses optimisations des détails. En outre, la stabilité de certaines applications tierces a été améliorée. Plusieurs modifications ont été apportées à la section Affichage ambiant, avec l’ajout d’un nouveau style d’horloge Insight. Il a été créé conjointement par la Parsons School of Design. Le dernier style d’horloge va changer en fonction des données d’utilisation du téléphone.

Une autre nouvelle fonctionnalité est l’affichage permanent de la toile, qui va extraire le contour de n’importe quel sujet de n’importe quelle photo et l’afficher sur l’écran de verrouillage.

Une touche de raccourci a été ajoutée pour le mode sombre afin que les utilisateurs puissent facilement basculer entre les différents modes. En accédant aux paramètres d’affichage de l’appareil Nord, les utilisateurs peuvent choisir d’activer automatiquement le mode sombre et de personnaliser la plage horaire.

Les utilisateurs de Nord recevront une nouvelle interface utilisateur d’étagère et un widget météo avec des effets d’animation plus intelligents. Une fonction d’histoire a été ajoutée dans la galerie qui sera remplie automatiquement à l’aide des images et des clips locaux capturés dans la semaine. La vitesse de chargement a été optimisée avec la mise à jour afin d’améliorer l’expérience de prévisualisation de l’image.

Le message de forum a conseillé aux utilisateurs de OnePlus Nord de s’assurer que leur appareil a un niveau de batterie supérieur à 30% et un minimum de 3 Go de stockage disponible avant de procéder à la mise à jour.

La mise à jour OxygenOS 11 vient après OnePlus Nord et OnePlus Nord N100 ont reçu le Mises à jour d’OxygenOS 10.5.10 et d’Oxygen 10.5.5, respectivement le 28 décembre 2020.

