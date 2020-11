Le jeu offre un avertissement aux jeunes artistes

Le jeu a offert une certaine sagesse aux artistes qui se lancent dans l’industrie de la musique.

Au fil des ans, il y a eu des morts tragiques dans le monde du hip-hop. Certains de ces artistes ont été tués, ce qui a conduit à se demander pourquoi cette violence continue de se produire. XXXTentacion, Pop Smoke et plus récemment King Von en sont tous des exemples et les fans veulent juste que le meurtre cesse. Bien que personne ne semble avoir toutes les réponses, il y a certainement eu certains OG qui ont essayé de transmettre de la sagesse à la jeune génération, afin qu’ils ne se retrouvent pas avec la mauvaise foule. The Game est le dernier artiste à donner certains de ces conseils, car il s’est récemment rendu sur Twitter où il a offert un avertissement à tous les artistes émergents. Comme vous pouvez le voir, The Game exhorte désormais les artistes à arrêter tout leur flexion, car cela peut conduire à de mauvaises situations. « Jeunes rap n **** s, arrêtez de montrer tout votre argent sur les réseaux sociaux … pour chaque dollar que vous passez de la soie dentaire, c’est un négro de la capuche qui charge un clip pour vous », a écrit The Game. L’artiste de Los Angeles a vécu beaucoup de choses au cours de sa carrière, donc s’il y a quelqu’un qualifié pour parler de cela, ce serait très certainement lui. Il est clair que The Game veut voir toutes ces violences récentes prendre fin et, espérons-le, ses paroles auront une sorte d’impact. Leon Bennett / pour BET