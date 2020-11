Quelle est la valeur du Grammy? | 45S

Chaque année, nous attendons avec impatience l’annonce des nouveaux lauréats des Grammy Awards et Latin Grammy. C’est comme si nous avions besoin de quelqu’un – pas n’importe qui, mais quelqu’un en position d’autorité – pour valider nos préférences musicales. Alors quand ça arrive, on peut dire que notre artiste préféré est bon, car il a une ou plusieurs récompenses qui le prouvent. Et si cela ne se produit pas, nous attaquons les jurys non-dits comme myopes, insensés ou même vendus.

La vérité est que cela ne devrait pas avoir tant d’importance. Il suffit de revoir un peu sa condition pour se rendre compte que le Grammy est un prix en déclin et dont la seule pertinence vient de celui que nous en tant que public lui attribuons. Comme si cela suffisait, même cette valeur diminue avec le temps.

Pour démontrer nos propos, dans cette brève note, nous allons faire une rapide inspection du Grammy, l’un des prix les plus controversés de l’industrie culturelle et du divertissement. L’objectif est simple: vous donner des indices, lecteur hypothétique, définir ce que le Grammy représente pour la musique et quelle valeur il doit lui donner.

Qui votent aux Grammys?

Le premier point est simple. L’Académie nationale des arts et des sciences de l’enregistrement se compose de trois types de membres: les associés, les étudiants et ceux qui ont le droit de vote. Dans ce dernier groupe se trouvent ceux qui pèsent le plus et pour en faire partie il est indispensable de respecter les points suivants.

Deux recommandations solides de collègues de l’industrie de la musique. Preuve d’un accent professionnel principal sur la musique, y compris mais sans s’y limiter: Promotion et marketing actifs

Récompenses et honneurs.

Présence en ligne établie et éprouvée.

Documents de presse tels que interviews, faits saillants, revues de médias pertinentes.

Système de soutien professionnel (c.-à-d. Gestionnaire, agent de réservation, publiciste, etc.). Avoir des crédits vérifiables dans douze œuvres distribuées commercialement appartenant à une seule profession créative. Au moins un de ces crédits doit être dans les cinq années précédentes. De plus, toutes les pistes doivent être disponibles dans le commerce aux États-Unis.

De toute évidence, avec tous ces obstacles, il faut de nombreuses années dans l’environnement pour même s’appliquer. Eh bien, mieux pour l’Académie, l’exclusif et le secret est ce qu’il appelle le plus.

Quoi qu’il en soit, lorsque quelqu’un se qualifie enfin et est accepté, il paie les frais d’adhésion de 100 € par an et voilà, il a le droit de voter. Dans toutes les catégories? Non, uniquement dans les catégories qui sont censées être votre domaine d’expertise.

Aller! Aller. Jusqu’à présent, il est clair que ceux qui choisissent les «meilleurs de l’industrie» … sont les «meilleurs de l’industrie». Vous n’avez pas besoin d’être un érudit impartial ou un critique musical certifié, vous devez simplement répondre à certaines normes pour réussir en tant qu’artiste ou technicien musical. Une fois arrivé au poste, personne ne vous demandera vos raisons ou vos arguments pour lesquels vous avez choisi telle ou telle proposition.

Comment se déroule le vote?

Avant chaque édition de la cérémonie de remise des prix, les membres votants de l’Académie, les associés et les grandes maisons de disques ont la possibilité de proposer des artistes. Une fois l’information reçue par l’organisation, les experts sont en charge de l’organiser dans les catégories que nous voyons enfin à la télévision. Cette partie est cruciale car elle définit quels prix peuvent être attribués ou non, comme cela s’est produit en 2019, lorsque la catégorie Flamenco a été éliminée, puisqu’elle n’a pas atteint le minimum de 25 nominations.

Une fois les finalistes publiés, il n’appartient qu’aux membres votants – duh – de choisir l’un d’entre eux et de voter. Dans une vague tentative de transparence, l’Académie laisse cette dernière partie du processus à une entité indépendante, qui compte les votes.

Ainsi, après plusieurs semaines d’organisation et d’attirail incroyable, nous pouvons voir sur notre écran les présentateurs nommer les « chanceux » qui remportent le prix du meilleur ami de l’industrie de la musique cette année-là et dans leur catégorie respective.

Les Grammys: pas même un concours de popularité

Concrètement, le Grammy – et aussi le Latin Grammy – est comme ces concours de popularité qu’un groupe de garçons et de filles font à l’école pour réaffirmer aux autres qu’ils sont les plus populaires, parfois sans même l’être – nous avons les cas d’artistes de la stature de Bob Marley, Janis Joplin, The Who ou Led Zeppelin qui, étant au sommet de leur carrière, n’ont jamais reçu ce prix.

« Je pense que les Grammys ne sont rien de plus qu’une gigantesque machine promotionnelle pour l’industrie de la musique », a déclaré Maynard James Keenan, leader de Tool, dans une interview accordée à NY Rock en 2002, expliquant: « Ils visent un public intelligent. descendez et nourrissez les masses. Ils ne sont pas voués à honorer les arts ou les créations d’artistes. C’est le business de la musique qui se célèbre, c’est essentiellement ce dont il s’agit».

Peut-être Maynard a-t-il exagéré en disant le « public peu intelligent », mais, au vu de ce qui a été dit jusqu’à présent, on ne peut nier que sa position est tout à fait correcte. Il n’y a aucun honneur à recevoir ce trophée. Si quelque chose que l’artiste en retire, c’est un certain statut aux yeux des autres et l’espoir d’augmenter ses ventes et ses reproductions.

Donc tous les artistes qui remportent un Grammy sont des « sintalentes » bénéficiant d’un système complexe d’exposition et de marketing?

Pas nécessairement. Un artiste qui reçoit le Grammy peut avoir un grand talent qu’il est juste qu’il soit récompensé. Cela n’est pas contesté. L’important est de prendre en considération que le Grammy n’est pas une reconnaissance de mérite artistique, il n’est pas configuré ou conçu pour cela.