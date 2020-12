Mac Bre-Z se souvient du moment où elle a été frappée par Gucci Mane en 2005

L’ancien collaborateur de Gucci a détaillé ce qui a conduit à l’incident viral.

Ils étaient autrefois des collaborateurs et des amants présumés, mais un incident violent a provoqué une division entre Gucci Mane et Mac Bre-Z. Il y a plusieurs années, Gucci Mane jouait son single « Trap Huse », un morceau tiré de son premier album studio du même nom en 2005. Une vidéo granuleuse de la performance a résisté aux épreuves du temps, et on y voit Gucci donner sa performance tandis que Mac Bre-Z, également appelé Mac Breezy, est également sur scène. Gucci ne semblait pas aimer quelque chose qu’elle faisait, alors il lui dit de bouger. Quand elle a rétorqué, il l’a repoussée, la renvoyant hors de la scène. La caméra fait un panoramique sur Mac Bre-Z alors qu’elle crie à Gucci Mane, et bientôt, les téléspectateurs peuvent voir Gucci frapper Mac Bre-Z au visage. La vidéo controversée est devenue virale à l’époque, mais au fil des ans, elle refait parfois surface pour un public qui n’était pas au courant de l’altercation. Mac Bre-Z s’est récemment assise pour une interview où elle a parlé de l’incident. « Tout d’abord, beaucoup de gens ont fait la lumière sur la situation », a déclaré Mac Bre-Z. « Je ne comprendrais jamais ça, parce que si quelqu’un frappait ta maman, ta sœur, ta cousine, tu n’aurais pas cette même énergie. » Elle a poursuivi en disant que lorsque la vidéo est apparue pour la première fois il y a des années, elle ne l’a pas dérangée. « « Cette vidéo a eu lieu en 2005, alors qu’il était rentré à la maison il n’y a pas si longtemps », a-t-elle poursuivi. Mac Bre-Z a expliqué qu’ils étaient tous à la fête d’anniversaire d’un ami dans un restaurant et qu’il n’y avait pas de scène. Elle et Gucci n’étaient pas en bons termes à l’époque parce qu’ils s’étaient disputés en tournée. Mac Bre-Z a été invitée à la fête, mais Gucci lui a apparemment dit de ne pas y assister, et elle pense que c’était parce qu’une autre femme était son invitée.

Elle s’est présentée avec ses amis, et pendant que là-bas, le DJ a suggéré qu’elle et Gucci interprètent leur single « Go Head ». Il a accepté, mais quand il est arrivé à la portion de Mac Bre-Z de la piste, elle prétend qu’il a arrêté la chanson et a continué à jouer « Trap House » à la place. Gucci n’arrêtait pas de lui dire de s’écarter de son chemin mais elle refusa et lui mit la main sur le visage. Il l’a poussée et Mac Bre-Z a admis lui avoir jeté un verre au visage avant de la frapper.

«C’était au ralenti», se souvient-elle. Écoutez-la partager tous les détails de cette histoire ci-dessous et regardez les images de l’événement tristement célèbre.