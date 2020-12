Pour le bilan de l’année 2020 de Record – Spotify

2020 a été une année sans précédent et difficile. C’était aussi celui qui a inspiré la curiosité et la créativité – qui se reflétaient dans les chansons et les podcasts diffusés par les auditeurs, dans les nouvelles façons dont les créateurs se connectaient avec les fans et Pour mémoire histoires qui ont le plus résonné auprès des lecteurs.

Nous jetons donc un regard en arrière sur une année de Pour mémoire pour mettre en évidence les moments et les histoires Spotify qui ont le plus compté pour nous et pour vous.

Cette année, nous…

Dévoilé la playlist parfaite pour vous et votre animal de compagnie.

Il est difficile de mettre des mots sur les émotions que les animaux nous donnent – à part le pur bonheur. Il est donc naturel que nous voulions aussi qu’ils se sentent bien, et de nombreux propriétaires d’animaux pensent qu’ils font exactement cela avec de la musique. Dans une étude sur la façon dont les propriétaires d’animaux utilisent la musique avec leurs animaux de compagnie, nous avons constaté que 71% des propriétaires d’animaux jouent de la musique pour leurs animaux de compagnie, et ce n’est pas tout ce que nous avons appris. Découvrez le reste des faits à fourrure (lire: amusants) ou créez votre propre liste de lecture pour animaux de compagnie.

Des auditeurs connectés les uns aux autres et aux créateurs avec de nouvelles fonctionnalités d’application telles que la bêta de session de groupe et les podcasts vidéo.

Après avoir dévoilé la version bêta de la session de groupe en mai, nous sommes allés encore plus loin en juillet avec une toute nouvelle fonctionnalité permettant aux utilisateurs de Spotify Premium du monde entier de se connecter simultanément à la même playlist ou podcast. Quelle que soit la distance, vous et les membres de votre équipe pouvez désormais écouter le même contenu en même temps sur vos propres appareils, ainsi que contrôler la lecture. Apprendre.

Nous avons également dévoilé le première version de notre nouvelle fonctionnalité de podcast vidéo avec certains podcasts. Désormais, les auditeurs de tous les marchés où les podcasts sont pris en charge pourront écouter ou regardez ces podcasts au fur et à mesure du déploiement de la fonctionnalité, ce qui permet à certains créateurs d’apporter du contenu audio et vidéo à Spotify. Vous pouvez désormais même regarder des podcasts vidéo sur certains appareils Android TV, Chromecast, Fire TV et Nest Hub.

Lancé en Russie, Croatie, Ukraine et 10 autres marchés européens.

Notre dernière expansion en Europe a porté le nombre total de marchés avec Spotify à 92 et a marqué l’adoption du streaming dans la région. Désormais, les auditeurs en Albanie, en Biélorussie, en Bosnie-Herzégovine, en Croatie, au Kazakhstan, au Kosovo, en Moldavie, au Monténégro, en Macédoine du Nord, en Russie, en Serbie, en Slovénie et en Ukraine peuvent profiter d’une expérience d’écoute comprenant 60 millions de pistes, 4 milliards de listes de lecture et localisées fonctionnalités de personnalisation de la musique. Découvrez certaines des fonctionnalités que les auditeurs peuvent espérer.

Annonce d’un nouveau contenu audio de conteurs populaires.

En 2019, nous avons annoncé notre intention d’être un Audio d’abord entreprise. 2020 a vu beaucoup de nouveaux contenus de podcast pour tenir davantage cet engagement. Cet été, la Première Dame Michelle Obama a rejoint les rangs des conteurs Spotify avec Le podcast de Michelle Obama de Higher Ground et Spotify. Cet automne, L’expérience Joe Rogan est devenu un podcast Spotify exclusif grâce à un nouveau partenariat. Plus récemment, le duc et la duchesse de Sussex a annoncé un partenariat avec Spotify via leur nouvelle société de production, Archewell Audio. Avec plus de 1,9 million de titres de podcast (et de plus en plus), il y en a pour tous les goûts.

A soutenu la communauté noire dans la lutte contre le racisme et l’injustice.

Le 2 juin, nous avons utilisé la puissance de notre plate-forme pour soutenir les créateurs noirs, amplifier leur voix et accélérer une conversation significative et un changement nécessaire depuis longtemps. Nous nous sommes engagés à soutenir nos employés, amis, partenaires, artistes et créateurs dans la lutte contre le racisme, l’injustice et l’iniquité. Au cours de cette année et dans la prochaine, notre soutien continuera d’évoluer, et nous espérons que nos étapes et actions initiales aideront à faire avancer les conversations, à promouvoir une alliance plus profonde et à engendrer des changements positifs et durables.

Expliqué comment personnaliser et partager votre profil Spotify et vos listes de lecture.

Vous savez déjà que la musique et les podcasts que vous écoutez sont le reflet incroyable de vos intérêts et de vos goûts. Mais saviez-vous que vous pouvez personnaliser votre profil Spotify en conséquence? Que vous diffusiez depuis votre ordinateur ou votre mobile, maintenant vous pouvez tout mettre à jour, de votre photo à votre nom d’utilisateur et créez une page de musique personnalisée qui vous est propre. En parlant de personnalisation, nous avons également activé la possibilité de télécharger des couvertures et des descriptions personnalisées dans vos listes de lecture maison à l’aide de votre téléphone, juste à temps pour la saison des cadeaux.

J’ai tout emballé.

Wrapped de cette année ne ressemblait à aucun autre. Parallèlement à notre nommer les artistes, chansons, albums et podcasts les plus écoutés de l’année, nous avons également dévoilé 6 nouveautés dans l’expérience utilisateur 2020 Wrapped, ainsi que 3 trucs et astuces donnant aux auditeurs de nouvelles façons d’entendre et de partager leurs résultats. Nous avons même annoncé ce que enfants et familles écouté sur l’application Spotify Kids. Enfin, nous avons donné Spotify: pour mémoire fans de podcast un dans les coulisses écoutez la conversation où Bad Bunny a appris qu’il était l’artiste le plus diffusé de l’année.

2020 a présenté des défis uniques, mais à travers tout cela, Spotify était une source de divertissement, de confort, d’éducation et de communauté – et Pour mémoire était là pour le documenter. Nous avons hâte de voir ce que 2021 apporte.

Vous voulez plus de moments et d’histoires dans les coulisses? Suivre la Spotify: pour mémoire Podcast.