Virgin River Theories: qui a tiré sur Jack à la fin de la saison 2

La deuxième saison de « Rivière viergeEnfin venu à Netflix après ce qui a été une longue attente pour ses fans. Les nouveaux épisodes ont présenté un regard plus profond sur le passé compliqué de Paige et Christopher, la relation ravivée de Hope et Doc, et le sort de Mel et Jack, ainsi que de continuer à présenter la ville de « Rivière vierge».

La saison 2 commence avec Mel, dans la tombe de marque, affirmant son amour pour lui. Mais reviens à Rivière vierge pour terminer le reste de votre contrat avec Jack Oui Charmaine. Même si Jack est en colère contre Mel Pour l’avoir initialement trompé, elle s’excuse et ils décident de rester amis.

Mel est toujours aux prises avec la mort de son mari et n’a pas la force de tenter sa chance Jack, bien qu’à la fin de cette deuxième partie, elle et Jack Ils décident de se donner une chance. Malheureusement, ils n’ont pas une fin heureuse, comme l’un d’eux est gravement blessé tandis que l’autre court à leur secours.

Que s’est-il exactement passé et qui a agi? Guide télévisé a fait une petite liste de suspects qui voudrait nuire aux protagonistes, mais soyez prudent. Plus tard, il y aura des spoilers pour « Rivière vierge » saison 2 et éventuellement quelques éléments de la partie 3 si les théories sont confirmées.

QUI A TIRÉ JACK DANS LA SAISON 2 DE «VIRGIN RIVER»?

CALVIN

Calvin, l’un des principaux suspects du tournage de Jack (Photo: Netflix)

Ça ne fait aucun doute que Calvin avait un motif de tirer Jack, après que ce dernier ait ruiné les plans d’expansion de la opération anti-drogue puis demandez à la police de faire une descente chantier de construction où Calvin vendu stupéfiants illégaux ruiner tout son plan depuis le début.

Calvin J’avais l’intention de prendre ma retraite bientôt et Jack il est responsable de la mise en prison de toute son équipe, donc c’est définitivement lui principal suspect. Comment chef de la drogueIl est plus que probable qu’il ait l’expérience de se venger des gens, mais une question clé que les fans se posent est pourquoi ne l’a-t-il pas tué si c’était vraiment lui.

BRODY

Brody aurait pu tirer sur Jack sur les ordres de Calvin (Photo: Netflix)

Brody était un objectif de la descente de police mentionné ci-dessus, et il y a peu de chances qu’il soit assez en colère pour tirer sur son ancien mentor. Une autre option est que Brody y aurait été envoyé pour exécuter les ordres de Calvin, puisque le patron a montré que n’aime pas se salir les mains.

Cependant, Brody Je ne voulais pas tuer Jack à cause de leur passé ensemble. Si tel est le cas, il est logique que Jack s’est fait tirer dessus dans le bassin inférieur plutôt que n’importe où qui le tuerait immédiatement, ce qui lui donne Mel assez longtemps pour trouver Jack au bar et lui sauver la vie.

CHARMAINE

Charmaine aurait pu commettre un crime passionnel en tirant sur Jack (Photo: Netflix)

Oui Charmaine était assez blessée, elle aurait pu retourner au bar pour lui donner une chance de plus. Jack et quand ça ne s’est pas passé comme tu le voulais, amène-le à extrêmes violents. Les fans se souviennent qu’ils avaient tous les deux un passé turbulent déjà elle Jack il a Coeur brisé plus de fois que quiconque pourrait en supporter.

Maintenant, considérant qu’elle est une coiffeuse Oui pas un tireur d’élite, peut-être qu’un coup de feu au milieu d’une discussion passionnée a éveillé le désir de lui tirer dessus et de le frapper dans le bassin inférieur au lieu d’un autre endroit mortel. D’un autre côté, il est possible qu’elle Je l’aimais toujours et je ne veux pas vraiment qu’il soit mort.

