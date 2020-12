Samsung nie les rapports d’abandon de la série Note

Après que les rumeurs sur l’arrêt de la série Galaxy Note soient devenues de plus en plus fortes, Samsung a finalement pris position. Un porte-parole de la société a démenti les rumeurs, affirmant que Samsung prévoyait également de lancer un modèle Galaxy Note en 2021.

Pendant longtemps, Samsung avait laissé les rumeurs sur l’arrêt de la série Galaxy Note sans commentaires, maintenant un porte-parole anonyme de Samsung a déclaré à l’agence de presse sud-coréenne Yonhap qu’il s’agissait d’une spéculation sans fondement. Même si aucun appareil Galaxy Note n’a été officiellement annoncé pour 2021, la société envisage de sortir un smartphone de la série connue pour le S Pen.

Il y avait des signes clairs de la fin de la série Note

Nous savons maintenant avec certitude que la série Galaxy Note continuera d’exister au moins jusqu’à l’année prochaine. Cependant, les rumeurs sur l’arrêt de la série de smartphones n’étaient pas complètement absurdes. Les modèles Galaxy Note ne sont pas encore apparus sur les listes de fuite avec les smartphones Samsung prévus pour 2021.

Les rapports selon lesquels le Galaxy S21 Ultra et les prochains smartphones pliables de la série Z de Samsung prendront en charge le S Pen ont également renforcé l’impression que la série Galaxy Note aurait pu faire son temps. Lorsque Tae-moon Roh, président et responsable des communications mobiles de Samsung, a récemment annoncé que les fonctionnalités populaires de la série Note seraient également présentes dans d’autres séries de modèles Samsung à l’avenir, le sort des appareils Galaxy Note semblait enfin scellé.

Le rapport de Tae-moon Roh était apparemment la goutte qui a brisé le baril et a poussé Samsung à commenter enfin les rumeurs. Comment la série Note se poursuivra-t-elle dans le futur reste incertaine: à combien de modèles Note pouvons-nous nous attendre en 2021? Et y aura-t-il plus de smartphones dans l’année d’après ou la série vient-elle d’être reportée?