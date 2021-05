‘Loki’: De quoi parlera la prochaine série MCU?

Cisco Systems Business 250 Series 250-24P-4X - commutateur - 24 ports - intelligent - Montable sur rack

La gamme Cisco 250 est la prochaine génération de commutateurs intelligents abordables qui combinent la performance du réseau puissante et la fiabilité avec une suite complète du réseau vous comporte besoin de réseau solide d'affaires.<br/>Ces commutateurs puissants de Gigabit Ethernet fournissent plusieurs solutions d'administration, des fonctions de sécurité sophistiquées, Qualité de service (QoS) réglé avec précision et posent 3 caractéristiques statiques de routage bien au-delà de ceux d'un commutateur non pris en charge ou de grand public.<br/>Et avec une interface d'utilisateur web facile à utiliser, une application réseau intelligente, et une alimentation au-dessus de PoE+, vous pouvez déployer et configurer un réseau complet d'affaires en quelques minutes. - Offre exclusivement réservée aux professionnels