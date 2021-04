13 films de science-fiction disponibles sur Amazon Prime Video qui méritent d’être récupérés

Après l’examen que nous avons donné à la meilleure science-fiction semi-inconnue que vous pouvez trouver sur Netflix, nous sommes allés sur une autre plateforme, avec l’intention que personne ne soit laissé pour un week-end sans leur part d’extraterrestres, post-apocalypse, dystopie ou ce que tout le monde veut. Comme toujours, nous vous rappelons que nous privilégions les films moins connus ou qui sont peut-être passés inaperçus … et même les classiques cultes occasionnels. Allons-y!

« Brésil » (1985)

Nous avons commencé avec un chef-d’œuvre de Terry Gilliam, mammouth et excentrique, qui est venu à un moment où les fantasmes dystopiques étaient loin d’être notre pain quotidien dans la science-fiction (peut-être parce que nous n’avons pas vu dans les nouvelles comment ils se rapprochent à pas de géant). Ici Gilliam a mis quelques gouttes de ‘1984’ et comme beaucoup de ‘The process’ de Kafka, il l’a remué avec son style onirique inimitable. Oui voila: un échec commercial qui a donné à l’époque sa position bien méritée de classique total.

‘Monstres’ (2010)

Avant de filmer sa version de ‘Godzilla’, Gareth Edwards il a répété dans ce film indépendant ce que c’était que de tourner un kaiju sans montrer à peine les monstres, en se concentrant sur l’impact des créatures sur les gens. Avec structure de road movie et se déroulant des années après l’arrivée des monstres sur Terre, «Monsters» a de la romance, de l’apocalypse, de l’aventure et oui, parfois, un monstre.

« Dans le temps » (2011)

Andrew Niccol, réalisateur et scénariste de ‘Gattaca’ et du tout récent et merveilleux ‘Anon’ a signé un film résolument mineur ici, mais admirable dans sa tentative de déguiser en science-fiction commerciale une intrigue de pur genre dans son aspect le plus social et qui boit beaucoup de son premier succès. À l’avenir, les gens arrêtent de vieillir à l’âge de 25 ans, et génétiquement, ils peuvent vivre un an de plus: à partir de là, ils peuvent «acheter» du temps, ce qui rend les riches pratiquement immortels.

‘Mélancolie’ (2011)

Un film extravagant sur la fin du monde (la planète Mélancolie s’approche inexorablement de la Terre, nous conduisant à un désastre inévitable) avec le cachet inclassable et le plus incorrect de Lars Von Trier, qui déguise cet événement cosmique en mélodrame familial tumultueux. Kirsten Dunst et Charlotte Gainsbourg sont deux sœurs qui s’affrontent lors du mariage extravagant de la première, dans un film énigmatique débordant d’images exquises et obsédantes.

‘Attaquer le bloc’ (2011)

Un délicieux mélange de films de gangs de rue de jeunes et d’invasion extraterrestre, avec une liste splendide de jeunes acteurs avec beaucoup d’attitude et dirigés par un John Boyega alors inconnu. Joe Cornish, qui continuerait à écrire « Les aventures de Tintin » et « Ant-Man », injecte un rythme électrisant à l’action et un message anticonformiste et acide à l’intrigue, dans un film sans vergogne avec l’un des meilleurs. Conceptions extraterrestres de la fin des temps.

«Europa One» (2013)

Un film d’horreur spatial qui prend très au sérieux son objectif de dépeindre méticuleusement le voyage de une capsule qui emmène un groupe d’astronautes sur l’une des lunes de Jupiter, où de l’eau a été trouvée et par conséquent, il y a des possibilités de vie. Le style des images trouvées et la texture documentaire ajoutent une autre couche de vraisemblance à une fiction amusante et sans prétention, mais qui devance ses concurrents dans le genre bondé des horreurs en apesanteur, grâce à la façon dont elle se prend au sérieux.

‘Parasite’. Partie 1 et 2 (2014)

Horreur macédonienne coréenne inclassable, science-fiction, drame et comédie pour adolescents qui démarre avec l’arrivée de des parasites extraterrestres à notre planète et qui, en mode mutant, envahissent les corps et les esprits des terrestres. Mais l’un d’eux manque et se fait prendre dans la main d’un adolescent, détournant le cours de l’invasion. Adaptation manga absolument imprévisible et farfelue, avec des effets spéciaux farfelus et dérangeants. Fou fortement recommandé.

‘Absolument tout’ (2015)

Une comédie hilarante dans laquelle un groupe d’extraterrestres (exprimé par nul autre que Monty Python) donnez des pouvoirs illimités à un Terrien au hasard pour voir si l’humanité mérite d’être détruite. Réalisé par Terry Jones (également ex-Monty Python) et mettant en vedette un brillant Simon Pegg, un film qui fonctionne comme un vrai gags de mitrailleuse et qui a beaucoup plus de bave qu’il n’y paraît.

‘Maggie’ (2015)

Le retour de Schwarzenegger au cinéma après sa pause en tant que politicien a fini par nous donner plus de moments doux-amers que de véritables joies (en fait, ce sont ses messages à Trump qui ont fini par entrer dans le meilleur de sa filmographie), mais « Maggie » fait partie des exceptions à cette règle. Un drame indépendant sur le rythme et les textures, mettant en vedette Abigail Breslin et un Schwarzenegger qui convient à merveille au rôle du père crépusculaire et maussade, et qui raconte une infection zombie du point de vue de l’apocalypse émotionnelle.

‘High-Rise’ (2016)

Classifiable seulement relativement comme science-fiction, la vérité est que sa touche dystopique, comme cela arrive si souvent avec l’œuvre de Ballard et ses adaptations, est indéniable. Ben Whitley, auteur de pièces cultes incontournables du cinéma britannique récent comme « Kill List » ou « Tourists », nous ramène à un 1975 déshumanisé, à un bloc de bâtiments ultramodernes où Tom Hiddleston assiste à une véritable descente aux enfers sur des îles de béton.

‘La cure de bien-être’ (2017)

Énorme blockbuster d’horreur de science-fiction à l’ancienne qui s’est heurté à un malentendu généralisé et un échec majeur au box-office. Dommage, car ce cauchemar dense et stylisé qui commence par la recherche d’un homme d’affaires disparu dans une sinistre station balnéaire est une montagne russe de surprises, décors outrageusement succulent et un mélange éhonté de divagations bizarres, de scientifiques fous des années 40 et d’horreur corporelle à la pointe de la technologie.

‘La brume’ (2018)

Un petit film post-apocalyptique dont le seul but est de proposer un morceau de suspense et d’action modeste, confiné et avec des ingrédients très limités, et qui triomphe plus que grâce aux belles performances de Romain Duris et Olga Kurylenko ou à la manière dont elle gère son point de départ. Paris est recouvert d’une brume qui empoisonne ceux qui la respirent et s’élève à une certaine hauteur, obligeant les habitants de la ville à gravir certains étages des immeubles.

« Le vaste de la nuit » (2020)

Une vraie surprise qui est sortie de nulle part il y a environ un an, sortie exclusivement par Amazon Prime Video après une visite discrète dans des festivals (à Sitges, par exemple, de manière inhabituelle, ce n’était pas assez intéressant pour faire partie du programme). Insolite car c’est l’une des pièces de science-fiction indépendantes les plus intéressantes de l’année, avec un couple de jeunes – un opérateur téléphonique et un DJ – qui, dans les années 50, reçoivent des signaux d’origine étrange à leurs postes. Cryptique, au rythme douteux et sinueux, avec des surprises de mise en scène, un petit bijou.