La saison 3 de Outer Banks se concentrera sur la réunion de John B avec son père, la romance parmi les Pogues et une plongée plus profonde dans la mythologie danoise en forme de Tanny de la série.

Maintenant que nous avons tous eu le temps de surmonter Banques extérieures Le rebondissement de l’intrigue de la saison 2 se termine, il est temps d’en parler Banques extérieures saison 3.

Tandis que Banques extérieures la saison 3 n’a pas encore été renouvelée, la bonne nouvelle est que les créateurs ont déjà tracé l’avenir de la série. En 2020, peu de temps après la sortie de la première saison de la série, le co-créateur Jonas Pate a également révélé qu’il envisageait la série comme « probablement comme une série de quatre saisons, peut-être cinq saisons, mais certainement quatre saisons ».

Maintenant, dans une nouvelle interview avec Entertainment Weekly, les showrunners Jonas Pate, Josh Pate et Shannon Burke, ont confirmé que Banques extérieures la saison 3 est déjà en préparation et a annoncé ce qu’ils ont prévu pour la suite.

Y aura-t-il un Banques extérieures saison 3?

L’intrigue de la saison 3 d’Outer Banks taquinée par les showrunners. Image : Netflix

De toute évidence, la grande révélation du père de John B, Big John Routledge, étant en vie mettra en place « quelques trucs à explorer dans la troisième saison » et alimentera une grande partie du scénario de la saison 3.

Josh Pate a déclaré à EW: « La relation de John B avec son père est un thème énorme et le retour de son père et finalement ils vont se revoir et John B doit réconcilier sa version idéalisée de son père mort avec la réalité de son père vivant. Cela nous donne beaucoup de choses thématiques père-fils avec lesquelles travailler. «

Les showrunners ont également annoncé que la saison 3 explorerait encore plus la mythologie entourant Danemark Tanny, le trésor et l’histoire de cette histoire: « La chasse au trésor va s’étendre, et la mythologie autour de la chasse au trésor va évoluer et s’approfondir . Nous sommes assez excités par la façon dont cette mythologie va s’étendre dans la saison 3. »

Le père de John B jouera un rôle clé dans la saison 3 d’Outer Banks. Image : Netflix

Pate, Pate et Burke ont également taquiné plus de romance à venir pour les Pogues, qui vivent maintenant ensemble sur une île déserte. Mais pour ceux d’entre vous qui soutenaient Pope et Kiara, vous voudrez peut-être détourner le regard… parce que JJ et Kie sont en route.

Parlant de se pencher davantage sur la romance pour adolescents et le drame pour adolescents de la saison 3, les scénaristes ont taquiné: « Nous voulions explorer la relation Kie-Pope mais évidemment, nous sommes conscients de ce que les fans pensent de JJ et Kie. Nous Je voulais le taquiner pour la troisième saison. Nous ne voulions pas le faire immédiatement, mais nous voulons vraiment le faire juste parce que cela nous a pris par surprise, comme la réaction du public à JJ et Kiara et l’enracinement pour cette romance. Alors nous y étaient immédiatement ouverts, car cela semble être une idée intéressante à explorer mais nous l’avons en quelque sorte laissée pour la saison 3.

BIEN! Banques extérieures la saison 3 pourrait honnêtement ne pas arriver assez tôt.

