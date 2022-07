Discord fonctionnera enfin sur Xbox bientôt

discorde et Xbox iront bientôt de pair. Il ne faudra plus longtemps avant que les appels Discord et les discussions de groupe fonctionnent vraiment sur Xbox. Cela signifie que la fin des solutions ennuyeuses à double casque et du mauvais son des haut-parleurs est à portée de main. Ensuite, rien ne s’oppose à un jeu croisé approprié avec les conversations vocales appropriées.

Les appels Discord arrivent enfin correctement sur Xbox

C’est de cela qu’il s’agit : qui sur PC avec des amis joue, discute très probablement sur Discord sur le côté. Mais qui en jeu croisé joue aussi avec des gens qui jouent sur une Xbox connaît le problème : Parce qu’il Pas encore d’application Discord sur Xbox One et Xbox Series S/X ou d’intégration, seules des solutions de fortune peuvent aider.

Cela signifie que certaines personnes, par exemple, mettent de petits écouteurs intra-auriculaires sous les casques, n’ont qu’un seul EarPod à la fois ou exécutent Discord sur un appareil mobile comme une tablette ou un smartphone – ce qui tous extrêmement sous-optimaux fonctionne et est surtout ennuyeux pour toutes les personnes impliquées. Mais le Heureusement, ces jours sont maintenant révolus.

Discord arrive sur Xbox ! Microsoft déploie actuellement les premiers tests. En clair, cela signifie que les premières personnes peuvent déjà essayer le fonctionnement de Discord sur la Xbox et s’il y a des problèmes. Pourtant la fonction est là seuls participants au programme Xbox Insider pour le moment à l’élimination. Normalement, cependant, cela dure plus longtemps que cela quelques semaines ou quelques moisjusqu’à ce qu’une telle fonctionnalité apparaisse également pour le grand public.

Voici comment Discord devrait fonctionner sur Xbox Series S/X et Xbox One

Vous avez besoin d’un appareil iOS ou Android et le Application mobile Xbox. Malheureusement, les appels et les chats Discord doivent toujours passer par le Détournez votre téléphone ou votre tablette vers la Xbox sera. Bien sûr, vous devez lier les comptes pour cela, même si vous l’avez déjà fait. Si vous démarrez ensuite un appel dans l’application Discord, vous pouvez le transférer sur la Xbox en appuyant simplement sur un bouton.

La totalité fonctionne également avec l’application de bureau ou l’application Web, vous recevrez alors un QR code à scanner, qui ouvrira votre application Xbox sur votre smartphone. De plus, vous devriez également en avoir un Invite sur le tableau de bord Xbox sont affichés, ce qui vous encourage à l’essayer. il y en a un aussi Code QR pour scanner les applications Xbox et Discord sur votre appareil iOS ou Android.

De la gros déprimant il reste bien sûr qu’il toujours pas de vraie application discord sur xbox sommes. Vous ne pourrez toujours pas rejoindre les appels Discord ou les discussions de groupe directement depuis votre Xbox après le déploiement de la fonctionnalité. Au lieu de cela, vous devez faire le détour via l’application mobile, mais au moins cela fonctionne du tout maintenant.

Avez-vous hâte d’y être? Comment avez-vous toujours résolu le problème jusqu’à présent ? Que souhaitez-vous d’autre ? Dites le nous dans les commentaires!