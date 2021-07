Outer Banks saison 3: date de sortie, casting, intrigue et tout ce que nous savons jusqu’à présent

Y aura-t-il une saison 3 d’Outer Banks ? Voici tout ce que nous savons jusqu’à présent, y compris ce que les créateurs ont dit à propos d’une troisième saison.

Juste quand tu pensais Banques extérieures ne pouvait pas faire mieux, la saison 2 a officiellement augmenté les enjeux. Et après cette scène de fin de bombe massive, Banques extérieures la saison 3 pourrait honnêtement ne pas arriver assez tôt. (On sait, on sait, la saison 2 vient tout juste de sortir, mais on va avoir besoin de réponses au plus vite !)

Tandis que Banques extérieures n’a pas encore été officiellement renouvelé pour une troisième saison par Netflix, la bonne nouvelle est que les créateurs ont déjà révélé qu’ils avaient des projets pour la saison 3 (et même une éventuelle saison 4).

Si vous êtes aussi désespéré que nous de savoir ce qui va arriver aux Pogues ensuite, voici tout ce que nous savons sur Banques extérieures saison 3 pour l’instant.

ATTENTION: Si tu n’as pas fini Banques extérieures saison 2 encore, arrêtez de lire, ajoutez cette page à vos favoris et revenez une fois que vous avez terminé. Faites-nous confiance, vous ne voulez pas être gâté ! Si vous avez déjà regardé de façon excessive toute la saison, faites défiler vers l’avant, ma meilleure.

Y aura-t-il un Banques extérieures saison 3?

Outer Banks saison 3 : date de sortie, distribution, spoilers, actualités et bande-annonce. Image : Netflix

Possède Banques extérieures la saison 3 a-t-elle été confirmée ?

Banques extérieures la saison 3 n’a pas encore été officiellement confirmée par Netflix, mais grâce à la popularité de la série, un renouvellement de la saison 3 est très probable.

Netflix a tendance à attendre quelques mois après la sortie d’une nouvelle saison avant d’annoncer le renouvellement. Banques extérieures la saison 1 est sortie en avril 2020, la confirmation de la saison 2 étant publiée environ 3 mois plus tard en juillet.

La bonne nouvelle est que les scénaristes ont déjà des plans pour Banques extérieures saison 3. S’adressant à Entertainment Weekly en 2020, le co-créateur Jonas Pate a révélé qu’il envisageait la série avec quatre saisons et que l’histoire globale avait déjà été arquée.

« Depuis que nous avons commencé, nous l’avons toujours considéré comme quelque chose qui ressemblait probablement à une émission de quatre saisons, peut-être cinq saisons, mais certainement quatre saisons », a-t-il déclaré à la publication. « Nous avons en quelque sorte un long arc de cercle assez loin. J’espère juste que nous aurons l’occasion de raconter ces histoires. »

LIRE LA SUITE: Le créateur d’Outer Banks révèle que la série pourrait durer 4 saisons

Banques extérieures Date de sortie de la saison 3: Quand Banques extérieures la saison 3 sort sur Netflix ?

Il n’y a actuellement aucune date de sortie prévue pour Banques extérieures la saison 3 pour l’instant. Nous en saurons probablement plus sur le calendrier de tournage une fois que Netflix aura confirmé le renouvellement de la série.

Pour référence, la saison 1 a commencé à tourner en mai 2019 et s’est terminée en octobre 2019 (selon l’Instagram de Chase Stokes). La saison 2 a commencé à tourner fin août 2020 et s’est terminée le 2 avril 2021 – bien que la production ait connu quelques retards en raison des restrictions COVID.

Si la série est renouvelée pour une troisième saison, il est possible que les fans espèrent revoir les Pogues sur nos écrans à un moment donné de la mi-fin 2022.

AVERTISSEMENT : Spoilers à venir pour Banques extérieures fin de la saison 2 !

Arrêtez de lire maintenant si vous n’avez pas fini les épisodes !

Sérieusement!

Y aura-t-il une saison 3 d’Outer Banks ? Image : Netflix

Banques extérieures Cast saison 3 : Quels personnages reviendront ?

Eh bien, après les événements très dramatiques et très explosifs de la Banques extérieures finale de la saison 2, il semble que nous sachions déjà exactement quels personnages seront de retour.

Évidemment, nous verrons le retour des Pogues, ainsi que la famille Cameron et tous les autres personnages de retour à la maison dans l’OBX.

Après la fin de Banques extérieures saison 2, les fans peuvent également s’attendre au retour de Carlacia Grant dans le rôle de Cleo.

Elizabeth Mitchell pourrait également revenir en tant que Carla Limbrey car il est clair que le mystérieux scénario de Limbrey n’est pas encore terminé.

Comme toujours, attendez-vous à ce qu’encore plus de nouveaux personnages rejoignent la saison 3.

Outer Banks saison 3 : Que deviennent les Pogues ensuite ? Image : Netflix

Banques extérieures Intrigue de la saison 3 : Que va-t-il se passer ?

BIEN. Où commençons-nous même? La fin de Banques extérieures la saison 2 met en place un certain nombre d’intrigues pour une troisième saison potentielle de la série.

Du sort des Pogues et des Camerons après cet épisode final tendu, à l’avenir de Limbrey et à la bataille continue pour l’or et maintenant la Croix de Saint-Domingue, Banques extérieures la saison 3 sera probablement encore plus grande et encore plus intense.

Et bien sûr, la fin de l’intrigue révélée dans les derniers instants de la saison 2 enverra sans aucun doute d’énormes ondes de choc autour de l’OBX une fois qu’elle sera révélée. Et cela changera absolument TOUT pour un personnage en particulier. Mais plus là-dessus plus tard…

