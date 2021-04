Instagram introduit la fonction «  Remix  » pour les bobines afin de créer des bobines interactives à côté d’une autre

01 avril 2021 14:17:00 IST

Instagram a introduit une nouvelle fonctionnalité appelée « Remix » pour les bobines qui permettra aux utilisateurs de créer leur propre bobine interactive (comme des réactions, des collaborations et plus) à côté d’une autre. Ils peuvent utiliser l’audio, ajouter une voix off, des effets AR, des filtres, etc. pour le rendre plus intéressant et attrayant. Les bobines créées par la fonction de remix auront une limite de temps allant jusqu’à 30 secondes. L’application donnera également aux utilisateurs une limite de temps allant jusqu’à 10 secondes pour le compte à rebours et leur permettra d’enregistrer des clips audio, de partager des pages audio et de rechercher des chansons à la mode.

En savoir plus sur son utilisation 👇 pic.twitter.com/IQaRtH4pUN – Instagram (@instagram) 31 mars 2021

Comment utiliser la fonction ‘Remix’ des rouleaux

Étape 1: Ouvrez une bobine de votre choix

Étape 2: Appuyez sur les trois points et sélectionnez « Remixer cette bobine »

Étape 3: Vous verrez un écran de division où la moitié montrera la bobine et l’autre moitié montrera votre caméra où vous pouvez enregistrer votre remix.

Étape 4: Une fois enregistré, vous pouvez ajouter des effets, de l’audio, une voix off et c’est tout.

Notamment, seules les bobines nouvellement téléchargées ont l’option de remix disponible.

