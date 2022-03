Guardians of Justice : aura-t-il une saison 2 sur Netflix ?

Netflix

Netflix a de nouveau parié sur le genre super-héros avec l’idée d’entrer dans une scène dominée par Marvel et DC, qui sur les plateformes a Les garçons comme le favori. L’avez-vous déjà commencé ?

©IMDBLa série a débuté le 1er mars.

Après le papier Netflix avec L’héritage de Jupiter, qui a reçu des critiques dévastatrices et a été annulé après une seule saison, la plateforme a décidé de donner une seconde chance au genre super-héros. Dans un contexte où Marvel et DC dominent le marché, et dans lequel ensuite dû se débarrasser de productions comme Casse-cou ou Jessica Jonesle phare semble l’avoir allumé Les garçons.

Avec Gardiens de la justice, Netflix pari de répéter la formule de l’obscurité de la série créée par Eric Kripke. Au lieu de Patrie on a Homme merveilleux que, contrairement à être un sadique qui ne veut qu’être le centre de l’attention, il se présente comme un super-héros complètement déprimé, qui sans aucune envie de vivre se suicide devant les caméras à la surprise de tous.

C’est ainsi que l’histoire commence Gardiens de la justice, qui mélange des styles tels que l’animation et le stop-motion pour raconter une histoire pleine de noirceur et d’humour noir. Le tout, bien sûr, comme une constante parodie des super-héros les plus connus du plus grand nombre (notamment ceux de CC). L’idée a été conçue par Adi Shankar et le 1er mars, elle lance sa première saison de 7 épisodes d’environ 20 minutes en moyenne.

Avec une fin ouverte et le doute de ce qui arrivera à des personnages comme, par exemple, Galacron, qui ont déjà fini de regarder les chapitres se demandent ce qu’il adviendra de l’avenir de la série. Jusqu’au moment, Netflix n’a pas donné d’indications sur ce qu’il adviendra de cette production qui, dans Tomates pourries Il n’a été évalué que par les utilisateurs et a une cote d’approbation sévère de 50% sur plus de 100 avis. Avec ce panorama et la certitude que la N ne secoue pas son pouls quand il s’agit d’annuler des spectacles, l’avenir n’est pas prometteur. Cependant, il faudra attendre les prochaines semaines pour avoir une réponse définitive.

Quand est-ce que The Boys arrive?

Ceux qui ont déjà fini de regarder tous les chapitres de Gardiens de la justice ils sont probablement prêts pour la troisième saison de Les garçons. La livraison qui montrera pour la première fois le super-héros le plus ancien de tous, Garçon soldat (Jensen Ackles)gâcherait aussi un changement radical : la transformation de Boucher en super-héros. La production réussie de Amazon Prime Vidéo diffusera son premier épisode du troisième opus le 3 juin prochain.

