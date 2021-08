The Mandalorian : Mark Hamill avec Grogu et R2D2 sur le tournage de la série

Star Wars The Mandalorian - Figurine Electronique The Child Bébé Yoda de 20 cm

THE CHILD (alias « bébé Yoda ») : Les fans peuvent se procurer leur propre « bébé Yoda » pour leur collection Star Wars (et leur routine de dodo) grâce au jouet en peluche The Child parlant PLUS DE 10 SONS DE « BÉBÉ YODA » : Les enfants peuvent appuyer sur le ventre de la peluche The Child parlante pour entendre d'adorables sons de bébé tirés de la série The Mandalorian sur Disney Plus ! (attendrissement garanti) ACCESSOIRES INSPIRÉS DU PERSONNAGE DE LA SÉRIE TÉLÉ : Inclut des accessoires inspirés du personnage de la série télé pour permettre aux fans et aux collectionneurs d'imaginer des scènes de la galaxie Star Wars. Inclus : jouet en peluche parlant, bol de bouillon d'os et crapaud. 3 piles LR44 sont nécessaires. Des piles de démonstration sont incluses. APPARENCE AUTHENTIQUE FIDÈLE À LA SÉRIE DE DISNEY PLUS : Le jouet en peluche Star Wars The Child parlant est une reproduction fidèle du nouveau chouchou de la culture populaire de Disney Plus JOUET DOUX ET MOELLEUX : Le corps moelleux et doux de la peluche donnera aux enfants l'envie de câliner cet adorable personnage de la galaxie Star Wars. Le cadeau parfait pour les fans, filles et garçons de Star Wars. Valeur éducative : imaginer des histoires.